Фонд капремонта в Крыму объяснил повышение взносов

Повышение размеров минимальных взносов за капремонт для крымчан обусловлено тем, что за прошедшие пять лет в республике изменились цены на товары и услуги по ремонту и содержанию жилья.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального Фонда капремонта многоквартирных домов РК.

«Индекс потребительских цен на услуги по текущему содержанию и ремонту жилья составил по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и городу Севастополю к маю 2020 года составил 105,51%, - пояснили в пресс-службе Фонда. – Поэтому минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт с учетом индекса цен рассчитывается следующим образом: 6,16 * 105,51/100 = 6,50 рубля за квадратный метр».

В организации напомнили, что предыдущий минимальный размер взносов был установлен в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России еще в 2016 году. Уже тогда эта цифра отличалась от среднероссийского взноса: если крымчане платили минимум 6,16 рубля за квадратный метр, то в среднем по стране минимальный взнос составлял 6,76 рубля за квадратный метр.

«Минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт в Республике Крым с 2016 года <…> не менялся, что ведет к рискам снижения основных показателей при реализации Региональной программы», - отметили в пресс-службе Фонда.

Постановление о повышении минимального размера взноса за капремонт было опубликовано на сайте крымского правительства 1 октября. При этом, по информации Фонда капремонта республики, за предыдущие годы, когда действовал минимальный размер в 6,16 рубля за квадратный метр, крымчане накопили долгов за оплату капитального ремонта на общую сумму 1,8 миллиарда рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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