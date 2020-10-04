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Происшествия

Две искореженные иномарки: на трассе в Алуште пострадали два человека

14:05 воскресенье, 4 октября 2020
Алушта

Две иномарки столкнулись на трассе Симферополь-Ялта в районе Алушты.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Спасатели выезжали на место ДТП, чтобы освободить пострадавших, зажатых в автомобиле.

«По прибытии на место установлено, что произошло лобовое столкновение автомобиля «Mercedes-Benz 190» с автомобилем «Мitsubishi-rolf». В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля «Mercedes», - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Спасатели деблокировали пострадавших с помощью гидравлического оборудования и передали их сотрудникам скорой медицинской помощи. Пострадавшие госпитализированы в Алуштинскую центральную городскую больницу и Ялтинскую городскую больницу №1.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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