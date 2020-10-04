Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 78.4
воздух +23
море +22

Происшествия

ДТП с пассажирским автобусом в Керчи: есть пострадавшие

12:01 воскресенье, 4 октября 2020
Керчь

В Керчи столкнулись Жигули и пассажирский автобус, пострадали водитель и пассажир легкового авто.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

«Инцидент произошел на шоссе Героев Сталинграда - лобовое столкновение легкового автомобиля «ВАЗ 2103» с автобусом «Нефаз». В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля ВАЗ», - говорится в сообщении.

На место аварии выезжали спасатели, сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.

Спасателями пришлось «вырезать» водителя легкового авто с помощью гидравлического оборудования. Пострадавшие доставлены в Керченскую городскую больницу №1.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму на пожаре погибли двое детей и их дедушка. В Республике Крым возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре двух малолетних детей и их дедушки.

Кадыров лично пообещал разобраться с чеченским убийцем крымского спортсмена. Глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров призвал «не нагнетать страсти» вокруг убийства жителя Симферополя, в котором подозревается чеченец, отдыхавший в Крыму.

Симферополец скончался после драки с жителем Чечни. В Симферополе умер местный житель после ночной драки возле бара в центре столицы.

Севастопольский ливень затопил приют для пожилых и инвалидов. Насквозь мокрые старики и инвалиды, проживающие в «Теремке», остались практически без крова.

Коронавирус в Крыму
Не щадит никого: в Севастополе COVID выявили у молодежи и пенсионеров

Не щадит никого: в Севастополе COVID выявили у молодежи и пенсионеров

За минувшие сутки в Севастополе выявили еще 23 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.

Коронавирус в Крыму
Снова рекорд: в Крыму выявили 103 новых случая коронавируса

Снова рекорд: в Крыму выявили 103 новых случая коронавируса

За 3 октября на территории Республики Крым подтверждено 103 новых случая коронавирусной инфекции.

Общество
В России нашли братскую могилу с обезглавленными скелетами

В России нашли братскую могилу с обезглавленными скелетами

В Новосибирской области нашли древнюю братскую могилу, возраст которой, по подсчетам ученых, составляет около 5 тыс. лет, сообщает The Siberian Times со ссылкой на заведующего отделом археологии палеометалла Института археологии и этнографии СО РАН Вячеслава Молодина.

Власть
«Людей люблю больше»: Развожаев разрешил вырубить деревья

«Людей люблю больше»: Развожаев разрешил вырубить деревья

В Севастополе большинство участников «общественных слушаний» поддержало строительство медицинского кластера в районе «Хутора Пятницкого», там планируют вырубить деревья.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации