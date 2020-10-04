Происшествия
ДТП с пассажирским автобусом в Керчи: есть пострадавшие
В Керчи столкнулись Жигули и пассажирский автобус, пострадали водитель и пассажир легкового авто.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
«Инцидент произошел на шоссе Героев Сталинграда - лобовое столкновение легкового автомобиля «ВАЗ 2103» с автобусом «Нефаз». В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля ВАЗ», - говорится в сообщении.
На место аварии выезжали спасатели, сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.
Спасателями пришлось «вырезать» водителя легкового авто с помощью гидравлического оборудования. Пострадавшие доставлены в Керченскую городскую больницу №1.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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