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Санкции

Британия поддержала санкции ЕС против строителей Крымского моста

11:46 воскресенье, 4 октября 2020

Великобритания поддержала санкции, введенные Евросоюзом против строителей Крымского моста и железной дороги.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на британский Минфин.

В санкционные списки попали те же физические лица и компании, которые фигурировали в заявлении Евросоюза. В частности, под санкции попали генеральный директор компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов, заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин, АО «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск», ФГУП «Крымская железная дорога» и Крымская первая страховая компания.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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