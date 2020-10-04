Санкции
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Британия поддержала санкции ЕС против строителей Крымского моста
Великобритания поддержала санкции, введенные Евросоюзом против строителей Крымского моста и железной дороги.
Об этом сообщают СМИ со ссылкой на британский Минфин.
В санкционные списки попали те же физические лица и компании, которые фигурировали в заявлении Евросоюза. В частности, под санкции попали генеральный директор компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов, заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин, АО «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск», ФГУП «Крымская железная дорога» и Крымская первая страховая компания.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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