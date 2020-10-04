Безводный месяц: сколько воды осталось в водохранилищах Крыма

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В крымских водохранилищах естественного стока по состоянию на 1 октября осталось чуть больше 39 миллионов кубометров. За последний месяц запасы воды в республике уменьшились на 6,935 миллиона кубометров.

Об этом сообщили в Госкомитете по водному хозяйству и мелиорации региона.

В абсолютных объемах больше всего за сентябрь потеряло Загорское водохранилище: объем воды в нем уменьшился на 1,875 миллиона кубометров. Несмотря на это, именно в Загорском водохранилище сегодня самые большие в республике запасы воды – более 7 миллионов кубометров. Для сравнения – в Симферопольском водохранилище осталось чуть меньше 6 миллионов кубов, в Партизанском – 5,7 миллиона кубов.

При этом в процентном соотношении больше других сократилось в объемах Аянское водохранилище: если месяц назад оно было наполнено на 45% от проектного объема, то сейчас – на 27,1%.

Существенно сократились запасы водохранилищ, снабжающих водой в том числе и Южный берег Крыма. Счастливенское водохранилище за месяц уменьшилось более чем на 800 тысяч кубометров, Изобильненское – более чем на 900 тысяч кубометров. На 80 тысяч кубометров меньше стали запасы Кутузовского водохранилища.

Наиболее наполненным в процентном соотношении остается Льговское водохранилище – 46,9% от проектного объема занято водой. Однако реально это всего лишь чуть больше миллиона кубометров.

Наименее наполненными – менее 20% от проектного объема – в регионе остаются Бахчисарайское, Белогорское, Симферопольское, Тайганское, Партизанское и Балановское водохранилища.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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