Аксенов решил, что в Крыму уже отдохнуло более 5 млн туристов

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За 9 месяцев 2020 года в Крыму отдохнуло 5,073 млн туристов. Количество проданных путевок на октябрь показывает, что загрузка крымских мест размещения достигает 80% даже после завершения высокого курортного сезона в регионе.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Facebook.

«Только за сентябрь 2020 года в Крыму отдохнуло 1,11 млн туристов. Средняя загрузка работающих средств размещения составила от 70% до 90%... В октябре также охраняется высокий уровень загрузки отелей и санаториев, достигая более 80%, активно бронируются места размещения на ноябрь и новогодние праздники», - подвел итоги глава региона.

По его данным, этой осенью крымские отели и здравницы принимают больше туристов, чем в аналогичный период прошлого года. Так, заполняемость мест размещения в сентябре превысила прошлогодние показатели на 26-40%. Кроме того, в 1,6 раза возросло количество автотуристов. В сентябре на своих машинах в Крым приехали 670 тыс. россиян.

В конце 2019 года в Минкурортов республики подсчитали, что за 9 месяцев в Крым приехали 6,6 млн туристов. К концу года число отдыхающих превысило 7 млн человек. Это на 10% больше, чем годом ранее.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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