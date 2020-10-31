Житель Херсонщины пытался подкупить пограничников при выезде из Крыма

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что житель Херсонской области, который направлялся из Крыма на материковую часть Украины, пытался дать взятку пограничнику за пропуск без установки мобильного приложения «Дій вдома».

«При прохождении паспортного контроля гражданин предложил пограничникам 400 гривен за пропуск без установки мобильного приложения «Дій вдома». От взятки пограничники отказались и сообщили сотрудниками Национальной полиции об обнаружении признаков уголовного правонарушения предусмотренного статьей 369 УК «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу», – говорится в сообщении.

Сообщается, что после проведения следственных действий правоохранители изъяли средства, как вещественное доказательство, а гражданину все же пришлось установить мобильное приложение «Дій вдома», после чего он смог проехать.

Комментариев жителя Херсонщины по поводу происходящего нет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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