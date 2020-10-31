«Вода Крыма» угрожает Олегу Зубкову штрафами за «ущерб канализации»

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Крымский бизнесмен Олег Зубков, который является владельцем зоопарка «Сказка» в Ялте и сафари-парка «Тайган» в Белогорском районе, утверждает, что получил извещение от ГУП «Вода Крыма» о том, что его могут оштрафовать в случае недостаточного выброса сточных вод в канализацию.

Об этом Зубков рассказал на своем канале в YouTube.

«Нас (юрлица в Крыму) будут дополнительно штрафовать за то, что кто-то меньше 30 кубометров в канализацию сбрасывает сточных вод, тем самым, якобы, наносит ущерб этой канализации. То есть буквально вредит ей», – подчеркнул бизнесмен.

Он уточнил, что если, к примеру, какое-то кафе или юридическое предприятие сбрасывает 10 кубометров сточной воды в сутки, то считать ему будут это как 15 кубометров.

«То есть практически на 50% потребители, те, кто заключил договор на водоотведение, будет платить больше. Вот так чиновники российские делают деньги на ровном месте. Казалось бы, чем меньше стоков, тем целее канализация. Наоборот, у кого большие объемы, и, наверное, не выдерживают насосные станции, и, наверное, очистные сооружения перегружаются, тогда, наверное, они должны дополнительно платить. А нет», – сообщил Олег Зубков.

Зубков также добавил, что ему сообщили в «Воде Крыма», что вскоре такие штрафы введут и для физических лиц в Крыму.

В «Воде Крыма» пока не комментировали слова Олега Зубкова.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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