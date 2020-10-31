Власть
«Вода Крыма» угрожает Олегу Зубкову штрафами за «ущерб канализации»
фото © www.bfm.ru
Крымский бизнесмен Олег Зубков, который является владельцем зоопарка «Сказка» в Ялте и сафари-парка «Тайган» в Белогорском районе, утверждает, что получил извещение от ГУП «Вода Крыма» о том, что его могут оштрафовать в случае недостаточного выброса сточных вод в канализацию.
Об этом Зубков рассказал на своем канале в YouTube.
«Нас (юрлица в Крыму) будут дополнительно штрафовать за то, что кто-то меньше 30 кубометров в канализацию сбрасывает сточных вод, тем самым, якобы, наносит ущерб этой канализации. То есть буквально вредит ей», – подчеркнул бизнесмен.
Он уточнил, что если, к примеру, какое-то кафе или юридическое предприятие сбрасывает 10 кубометров сточной воды в сутки, то считать ему будут это как 15 кубометров.
«То есть практически на 50% потребители, те, кто заключил договор на водоотведение, будет платить больше. Вот так чиновники российские делают деньги на ровном месте. Казалось бы, чем меньше стоков, тем целее канализация. Наоборот, у кого большие объемы, и, наверное, не выдерживают насосные станции, и, наверное, очистные сооружения перегружаются, тогда, наверное, они должны дополнительно платить. А нет», – сообщил Олег Зубков.
Зубков также добавил, что ему сообщили в «Воде Крыма», что вскоре такие штрафы введут и для физических лиц в Крыму.
В «Воде Крыма» пока не комментировали слова Олега Зубкова.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Зубков выиграл суд по обвинению в нецелевом использовании земли. Белогорский районный суд отказал комитету по регистрации и кадастру Крыма в удовлетворении иска к крымскому бизнесмену Олегу Зубкову, который является владельцем зоопарка «Сказка» в Ялте и сафари-парка «Тайган» в Белогорском районе, по обвинению в «нецелевом использовании земли».
Верховный суд Крыма оставил без изменений приговор владельцу «Тайгана». Верховный суд Крыма сегодня в апелляционном порядке оставил без существенных изменений приговор суда первой инстанции, вынесенный владельцу парка львов «Тайган» Олегу Зубкову по делу о нападении хищника на туристку.
В деле укушенной туристки в «Тайгане» все еще не поставлена точка. Верховный суд Крыма 23 сентября намерен вынести решение по апелляционным жалобам обвинения и защиты по делу укушенной туристки Ольги Соломиной в белогорском парке львов «Тайган».
Львица родила двух малышей в саванне крымского «Тайгана». Львица Симона родила двух малышей в саванне крымского сафари-парка «Тайган».
Октябрь в Крыму поставил исторический погодный рекорд
Октябрь 2020 года в Крыму стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений.
Аксенов не торопиться прививаться от коронавируса российской вакциной
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пока не определился, будет ли в ближайшем времени прививаться от коронавируса.
Власти России: брендовых сетей в Крыму не будет
Крупные инвесторы в сфере жилого строительства и инфраструктуры проявляют интерес к Крыму.
Аксенов требует от ФСБ остановить керченского блогера
Глава Крыма Сергей Аксенов передал в ФСБ материалы на блогера из Керчи, который, по его мнению, «мешает работе коллектива Ленинской районной больницы».
29 октября
Сразу несколько кафе сгорели ночью в Феодосии
13 часов назад
Дом Ротару в Ялте обворовали на шесть миллионов
В особняк Софии Ротару под Ялтой пробрались неизвестные и похитили ценности на шесть миллионов рублей.