Власти России: брендовых сетей в Крыму не будет

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Крупные инвесторы в сфере жилого строительства и инфраструктуры проявляют интерес к Крыму.

Об этом заявил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин, общаясь с журналистами. По его словам, власти готовы создавать им условия для работы.

«Насколько я знаю, все-таки сегодня интерес к Крыму есть. Ограничения и санкции некоторых инвесторов, конечно, сегодня настораживают. Но крупные инвесторы, во всяком случае по строительству жилья, инфраструктуры, интересанты есть крупные. Думаю, что мы будем создавать им условия, чтобы они действительно приходили работали», – сказал вицу-премьер.

При этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове пока не ожидают крупных сетевых компаний. Хотя власти уже разработали действенные механизмы по обходу санкций для бизнесменов, желающих работать в Крыму.

«Крупных пока брендовых нет, к сожалению. Но инструменты преодоления санкционного режима есть. Мы коллегам активно подсказываем. Они открывают в других субъектах Российской Федерации для решения задач компании-прокладки. Мы это понимаем, но для себя знаем, кто стоит за компанией, соответственно, понимаем, что это дееспособные люди, которые способны реализовать любой проект. Но пока под своими брендами ни одна компания – ни по продовольствию, ни по промышленным товаром, ни по стройке – пока не зашла. Пока санкции в этой части против крупных игроков работают», – сказал глава Крыма.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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