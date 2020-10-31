Власть
В России мужчину отправили на 13 лет в колонию за финансирование «ИГ» из Крыма
Южный окружной военный суд российского Ростова-на-Дону приговорил уроженца Республики Северная Осетия – Алания к 13 годам колонии строгого режима за финансирование с территории Крыма деятельности запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».
Об этом сообщила пресс-служба военного суда.
По данным суда, подсудимый Магомед Яубатыров 27 ноября 2017 года, находясь в Симферополе, перевел денежные средства в сумме 49 500 рублей со своего банковского счета на указанный ему счет другого лица для их последующей передачи члену организации «Исламское государство».
В соответствии с приговором суда Яубатыров признан виновным и ему назначено наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания, назначенного по приговору Верховного суда Республики Северная Осетия – Алания от 20 мая 2019 года и по настоящему приговору, в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 20 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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