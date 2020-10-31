Происшествия
В Крыму задержали наркоторговцев с крупной партией марихуаны
Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю совместно с коллегами из МВД по Республике Крым задержали двух жителей Белогорского района, 1991 г.р., у которых обнаружена крупная партия марихуаны.
Установлено, что два местных предпринимателя приобрели частные дома, где организовали плантацию по выращиванию конопли. К работе по сбору и обработке наркосодержащего растения наркодельцы привлекали безработных односельчан.
Впоследствии подготовленный «товар» продавался местному населению.
В октябре 2020 года компаньоны были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. По месту жительства подозреваемых проведены оперативно-следственные мероприятия, в ходе которых изъято более семи килограмм марихуаны, измельченной, высушенной и готовой к употреблению.
Кроме того, в частных домовладениях обнаружены специализированная тара, весы, электрообогреватель, печь, а также иное оборудование для производства и обработки марихуаны.
Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении жителей Белогорского района возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт растений, содержащих наркотические средства, совершенный в крупном размере»).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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