В Крыму не могут решить проблему переполненности СИЗО

В Крыму наблюдается перелимит заключенных в следственном изоляторе Симферополя.

Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Бояринев.

«В настоящее время перелимит у нас сохраняется в следственных изоляторах всего нескольких регионов, например, таких как Московская область, (аннексированный – КР) Крым. Чтобы решить проблему переполненности, мы принимаем все возможные меры. И прогресс в этом вопросе уже есть. Например, впервые за последние несколько лет у нас число граждан, содержащихся в столичных СИЗО, на протяжении всего года было ниже лимита наполнения учреждений. Это своеобразный рекорд», – сказал замглавы ФСИН.

В апреле 2019 года генпрокурор России сообщал, что единственный в Крыму следственный изолятор переполнен.

28 октября сообщалось, что арестованный в Крыму депутат Евпаторийского горсовета Роман Волошин жалуется на условия содержания в СИЗО.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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