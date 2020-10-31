Общество
В ближайшие сутки Крыму обещают сильные дожди и ветер
фото © Новости Крыма
В Республике Крым на субботу и воскресенье объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает МЧС РК со ссылкой на региональный гидрометцентр.
«После продолжительной сухой теплой погоды, в связи с прохождением холодных атмосферных фронтальных разделов 31 октября и 1 ноября в Крыму ожидается резкое изменение погоды: дожди, местами очень сильные, усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный 17-22 м/с, - говорится в сообщении. – 31 октября понижение максимальной температуры воздуха до 9-14 градусов».
Жителей республики предупредили о возможных чрезвычайных ситуациях из-за ухудшения погоды: обрывах линий электропередач и обрушениях рекламных конструкций, а также возможных перебоях в работе транспорта. В связи с этим крымчанам настоятельно рекомендовали не выходить в эти дни в море и в горно-лесную местность, а при выходе на улицу держаться подальше от рекламных щитов, шатких конструкций, ЛЭП и старых деревьев.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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