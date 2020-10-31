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Власть

Украинские правоохранители идентифицировали более 1300 участников «самообороны Крыма»

08:05 суббота, 31 октября 2020
Украинские правоохранители идентифицировали более 1300 участников «самообороны Крыма»

фото © Крым.реалии

Прокуратура АР Крым и города Севастополь совместно с ГУ Нацполиции в АРК утверждают, что идентифицировали и установили анкетные данные более 1300 участников «самообороны Крыма».

«С начала 2020 года сообщено о подозрении 40 участникам незаконного вооруженного формирования «самооборона Крыма», которые в 2014 году привели к оккупации полуострова Крым», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, всего 237 лицам сообщено подозрение по ст. 260 УК Украины («Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований»).

Ранее прокуратура АРК и Севастополя сообщила о подозрении и объявила в розыск двух граждан Украины, которых в ведомстве называют, «участникам незаконного вооруженного формирования «самооборона Севастополя».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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