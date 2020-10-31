У берегов Севастополя возобновились активные земляные работы

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Месяцы затишья в Языковой балке оборвались цепочками груженых машин.

Месяцы затишья в Языковой балке Севастополя к октябрю текущего года оборвались возобновившимися земляными работами. В конце лета сомнительные мероприятия на Северной стороне Севастополя велись осторожно и исключительно по ночам, однако сейчас местные жители ежедневно наблюдают десятки груженых машин, выезжающих из балки.

«Интенсивность работ усилилась, и уже не только ночью, но и днем идет вывоз грунта. Издалека, по крайней мере, кажется, что это грунт. С выходных работы идут очень интенсивно: и днем, и ночью машина за машиной по 40–50 штук», — рассказала активистка садового товарищества «Берег» Людмила Руденко.

Об истории сомнительного террасирования, которое, по словам владельца участка, идет в районе «Большого Любимовского» оползня, известно в МВД, природоохранной прокуратуре и Севприроднадзоре. Однако сами местные жители находятся в замешательстве и не знают, на каком основании работы продолжились теперь.

Напомним: прошлой осенью департамент городского хозяйства приостановил действие ордера до разбирательства между природоохранными ведомствами и частной компанией. Глава Севастополя Михаил Развожаев тогда отмечал, что оценка действий лиц, нарушивших природоохранное законодательство, будет дана в рамках Уголовно-процессуального кодекса.

«Необходимо составить материальный иск по части нанесения ущерба природе, а если работы будут возобновлены, то это уже преступление и необходимо привлекать правоохранительные органы», — подчеркивал он.

Вскоре вице-губернатор Владимир Базаров сообщил, что в ходе деятельности частных компаний в Языковой балке городу, по оценкам Севприроднадзора, был нанесен ущерб в размере 44 миллионов рублей.

Той же осенью Севприроднадзор, сотрудники которого по обращениям неравнодушных граждан проверили работу фирм, оштрафовал ООО «Листригоны» за пользование недрами без лицензии на 850 тысяч рублей.

Однако почти год спустя в Арбитражном суде Севастополя компания добилась отмены этого штрафа. Сейчас природоохранное ведомство оспаривает вынесенное решение — вскоре дело будет рассмотрено в следующей инстанции, Двадцать первом арбитражном суде города.

Тем временем местные жители, которые больше года борются за судьбу балки, ожидают вмешательства в ситуацию губернатора Севастополя.

«Мы ищем диалога и ответа. Мы ждем обещанной встречи», — подчеркивает активистка.

В тексте использованы материалы: Форпост

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