Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сразу шесть крымчан умерли от коронавируса за сутки ● Стабильно много: сводка о новых заражениях в Крыму ● Санатории Крыма запустили программы реабилитации после COVID-19 ● Академик связал заболеваемость коронавирусом с уровнем счастья ● В Роспотребнадзоре объяснили, почему не продлят каникулы в Крыму
Три пациента с COVID-19 скончались в Севастополе
В Севастополе за минувшие сутки скончалось три пациента с подтвержденным COVID-19.
Об этом говорится на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.
Выявлено за сутки 79 зараженных COVID-19. Выздоровело за сутки 149 человек.
За весь период пандемии в городе выявлено 2 397 случаев заражения, выздоровевших – 1 596, умерших – 68.
В Республике Крым за минувшие сутки выявлено 227 человек с COVID-19. При обращении за медицинской помощью зарегистрировано 149 случаев, среди контактных по ранее зарегистрированным случаям – 74, среди завозных из-за границы – 4 случая. Лаборатории республики за сутки обследовали на коронавирус 5 683 человека. За весь период пандемии в регионе выздоровело 5 376 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Стабильно много: сводка о новых заражениях в Крыму. За 30 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 227 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 40 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Санатории Крыма запустили программы реабилитации после COVID-19. Несколько крымских санаториев запустили программы реабилитации пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции.
Академик связал заболеваемость коронавирусом с уровнем счастья. COVID-19 реже встречается там, где выше уровень счастья.
В инфекционке Севастополя труп оставили в палате: результаты проверки. В Севастополе завершилась служебная проверка департамента здравоохранения по поводу инцидента в инфекционной больнице, сообщили в пресс-службе правительства города.
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