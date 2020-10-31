Три пациента с COVID-19 скончались в Севастополе

В Севастополе за минувшие сутки скончалось три пациента с подтвержденным COVID-19.

Об этом говорится на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Выявлено за сутки 79 зараженных COVID-19. Выздоровело за сутки 149 человек.

За весь период пандемии в городе выявлено 2 397 случаев заражения, выздоровевших – 1 596, умерших – 68.

В Республике Крым за минувшие сутки выявлено 227 человек с COVID-19. При обращении за медицинской помощью зарегистрировано 149 случаев, среди контактных по ранее зарегистрированным случаям – 74, среди завозных из-за границы – 4 случая. Лаборатории республики за сутки обследовали на коронавирус 5 683 человека. За весь период пандемии в регионе выздоровело 5 376 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стабильно много: сводка о новых заражениях в Крыму. За 30 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 227 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 40 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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В инфекционке Севастополя труп оставили в палате: результаты проверки. В Севастополе завершилась служебная проверка департамента здравоохранения по поводу инцидента в инфекционной больнице, сообщили в пресс-службе правительства города.