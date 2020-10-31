Стабильно много: сводка о новых заражениях в Крыму

фото © strana.ua

За 30 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 227 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 40 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 149 выявлены при обращении за медицинской помощью, 74 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозные из-за границы.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5683 человека.

Выздоровевших за весь период – 5376 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба. Прошу всех придерживаться рекомендаций, которые выносит штаб. Вся необходимая информация размещена на официальном сайте Оперативного штаба, на сайтах ведомств, министерств, учреждений.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Академик связал заболеваемость коронавирусом с уровнем счастья. COVID-19 реже встречается там, где выше уровень счастья.

В инфекционке Севастополя труп оставили в палате: результаты проверки. В Севастополе завершилась служебная проверка департамента здравоохранения по поводу инцидента в инфекционной больнице, сообщили в пресс-службе правительства города.

Новый республиканский медцентр им. Семашко не будет принимать ковидных больных. Недавно открывшийся новый корпус республиканской клинической больницы имени Семашко пока не будет принимать больных коронавирусом.

В Севастополе третий день подряд обновляется антирекорд по COVID-19. В Севастополе за сутки 80 человек заразились COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.