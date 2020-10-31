Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 79.4
воздух +9
море +20

Коронавирус в Крыму

Сразу шесть крымчан умерли от коронавируса за сутки

10:00 суббота, 31 октября 2020

Шесть пациентов с COVID-19 скончались за сутки в Крыму.

Об этом говорится на сайте министерства здравоохранения республики.

Таким образом, общее число умерших от COVID-19 с начала пандемии в регионе составило 137 человек. Продолжают лечение 3 835 человек.

За истекшие сутки в Крыму выявлено 227 человек с COVID-19. Из них 149 выявлены при обращении за медицинской помощью, 74 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозные из-за границы. Также за сутки на коронавирус обследовалось 5 683 человека. Выздоровело в республике за весь период пандемии 5 376 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Санатории Крыма запустили программы реабилитации после COVID-19. Несколько крымских санаториев запустили программы реабилитации пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции.

Академик связал заболеваемость коронавирусом с уровнем счастья. COVID-19 реже встречается там, где выше уровень счастья.

В инфекционке Севастополя труп оставили в палате: результаты проверки. В Севастополе завершилась служебная проверка департамента здравоохранения по поводу инцидента в инфекционной больнице, сообщили в пресс-службе правительства города.

Новый республиканский медцентр им. Семашко не будет принимать ковидных больных. Недавно открывшийся новый корпус республиканской клинической больницы имени Семашко пока не будет принимать больных коронавирусом.

Общество
Октябрь в Крыму поставил исторический погодный рекорд

Октябрь в Крыму поставил исторический погодный рекорд

Октябрь 2020 года в Крыму стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений.

Коронавирус в Крыму
Аксенов не торопиться прививаться от коронавируса российской вакциной

Аксенов не торопиться прививаться от коронавируса российской вакциной

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пока не определился, будет ли в ближайшем времени прививаться от коронавируса.

Санкции
Власти России: брендовых сетей в Крыму не будет

Власти России: брендовых сетей в Крыму не будет

Крупные инвесторы в сфере жилого строительства и инфраструктуры проявляют интерес к Крыму.

Происшествия
Дом Ротару в Ялте обворовали на шесть миллионов

Дом Ротару в Ялте обворовали на шесть миллионов

В особняк Софии Ротару под Ялтой пробрались неизвестные и похитили ценности на шесть миллионов рублей.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации