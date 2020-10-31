Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Стабильно много: сводка о новых заражениях в Крыму ● Санатории Крыма запустили программы реабилитации после COVID-19 ● Академик связал заболеваемость коронавирусом с уровнем счастья ● В Роспотребнадзоре объяснили, почему не продлят каникулы в Крыму ● В инфекционке Севастополя труп оставили в палате: результаты проверки
Сразу шесть крымчан умерли от коронавируса за сутки
Шесть пациентов с COVID-19 скончались за сутки в Крыму.
Об этом говорится на сайте министерства здравоохранения республики.
Таким образом, общее число умерших от COVID-19 с начала пандемии в регионе составило 137 человек. Продолжают лечение 3 835 человек.
За истекшие сутки в Крыму выявлено 227 человек с COVID-19. Из них 149 выявлены при обращении за медицинской помощью, 74 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозные из-за границы. Также за сутки на коронавирус обследовалось 5 683 человека. Выздоровело в республике за весь период пандемии 5 376 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Санатории Крыма запустили программы реабилитации после COVID-19. Несколько крымских санаториев запустили программы реабилитации пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции.
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