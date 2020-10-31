Сразу несколько кафе сгорели ночью в Феодосии

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Несколько заведений общепита сгорели ночью в Феодосии.

В пресс-службе главного управления МЧС по республике подтвердили информацию о загорании неэксплуатируемой постройки.

«В 2.35 поступило сообщение о загорании неэксплуатируемой нежилой постройки в Феодосии по улице Горбачева, – рассказали в пресс-службе. – В 3.55 удалось локализовать огонь на площади 350 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет. Угрозы жилым строениям нет».

Местные жители в комментарии сообщили, что сгорело несколько заведений общественного питания и магазин. Также огнем задело торговые ряды.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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