Следком не нашел уголовщины в деле истощенного ребенка из Крыма

Следственный комитет Центрального района Симферополя отказал в возбуждении уголовного дела по факту истощения маленького Сережи — экс-воспитанника детского дома «Елочка», пишет КП-Крым.

В августе в симферопольском учреждении разгорелся скандал, после того как опекун забрала из детского дома «Елочка» истощенного ребенка. Женщина заявила, что «запустили» малыша в соцучреждении. Так, по ее словам, мальчику не провели операцию, которая делается в раннем возрасте. Вскрылся и ряд других проблем со здоровьем.

В итоге история маленького Сережи вызвала большой резонанс и стала поводом для проверки специалистами из Москвы. Выяснилось, что малышу понадобится хирургическое вмешательство, правда, это станет возможным, только когда он окрепнет.

Московские специалисты совместно с крымскими коллегами проверили состояние Сережи и других воспитанников «Елочки» и нашли нарушения: большинство детей из детского дома имели патологии и должны были получать скорректированное специалистом питание, однако нутрициолога в детском учреждении не было.

При этом истощение Сережи, по вердикту симферопольских следователей, не стало поводом для возбуждения уголовного дела. Правда, сейчас история может обрести новый поворот.

«Следственный комитет Центрального района Симферополя отказал в возбуждении уголовного дела, но решение было отменено управлением и отправлено на дорасследование», — сообщила в соцсети приемная мама мальчика Ольга Крамная.

Опекун также рассказала, что вместе со своим старшим сыном Сашей она побывала на приеме у уполномоченного по правам ребенка РФ Анны Кузнецовой и поблагодарила ее за помощь в лечении Саши, а заодно рассказала о том, как себя чувствует маленький Сережа.

По словам Кузнецовой, опекун буквально спасла ребенка, и теперь мальчика просто не узнать: он прибавляет в весе и уже уверенно стоит в ходунках.

«Помните недавний рассказ о маленьком худеньком Сереже из дома ребенка «Елочки»? На днях встретились с его приемной мамой Ольгой Крамной. У нее кроме Сережи еще шестеро детей. После того как малыш в истощенном состоянии оказался у Ольги на руках, мы инициировали проверку сиротских учреждений Крыма. Выявили нарушения, нарушения подтвердила и Генпрокуратура РФ, но ребенку стало легче не от этого. Просто рядом вовремя оказалось заботливое, доброе сердце. Мне Ольга показала фото Сережи — его просто не узнать», — отметила омбудсмен.

В тексте использованы материалы: Форпост, КП-Крым

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