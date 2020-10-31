Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 79.4
воздух +9
море +20

Коронавирус в Крыму

Санатории Крыма запустили программы реабилитации после COVID-19

06:27 суббота, 31 октября 2020
Санатории Крыма запустили программы реабилитации после COVID-19

фото © pixabay.com

Несколько крымских санаториев запустили программы реабилитации пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции.

Программы лечения органов дыхания после COVID-19 появились как минимум в пяти санаториях, сообщил «Интерфакс».

«Программа – это мой труд и моего коллектива. Она разработана с учетом существующей литературы, наших возможностей и личного опыта. Дело в том, что я сама переболела COVID-19, причем с реанимацией», – цитирует агентство главного врача санатория «Дюльбер» Светлану Краденову, программу которой используют сразу в нескольких учреждениях.

По ее словам, назвать программу новым продуктом нельзя, в ее основе – «нахождение в климате Южного берега Крыма». Важной частью реабилитации является дыхательная гимнастика, также используются спелеотерапия, аромафитотерапия, пароуглекислая ванна, электрофорез и другие процедуры.

Краденова подчеркнула, что все методы проверила на себе.

В санатории «Алушта» программа реабилитации после COVID-19 пользуется популярностью. «Программу мы начали запускать еще летом. Она пользуется очень хорошим спросом из-за эпидобстановки, многие хотят восстановиться», – отметила замдиректора по продажам Валерия Волковская.

Санатории, которые специализируются на лечении органов дыхания, расположены в основном на Южном берегу Крыма – в Ялте и Алуште. «Здесь исторически можно не только лечить, но и заниматься профилактикой заболеваний. Понятно, что серьезный потенциал существует», – цитирует «Интерфакс» министра курортов и туризма республики Вадима Волченко.

При этом он считает, что запущенные программы, скорее всего, являются общеоздоровительными, так как с начала появления нового коронавируса прошло «слишком мало времени».

Из-за ограничительных мер, введенных для недопущения распространения коронавируса, курортный сезон стартовал для крымчан и севастопольцев с 15 июня. А с 1 июля средства размещения начали принимать отдыхающих из других регионов России. За девять месяцев текущего года в Крыму отдохнули более 5 миллионов туристов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В инфекционке Севастополя труп оставили в палате: результаты проверки. В Севастополе завершилась служебная проверка департамента здравоохранения по поводу инцидента в инфекционной больнице, сообщили в пресс-службе правительства города.

Новый республиканский медцентр им. Семашко не будет принимать ковидных больных. Недавно открывшийся новый корпус республиканской клинической больницы имени Семашко пока не будет принимать больных коронавирусом.

В Севастополе третий день подряд обновляется антирекорд по COVID-19. В Севастополе за сутки 80 человек заразились COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

Два человека с COVID-19 скончались в Крыму. Два пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за сутки.

Общество
Октябрь в Крыму поставил исторический погодный рекорд

Октябрь в Крыму поставил исторический погодный рекорд

Октябрь 2020 года в Крыму стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений.

Коронавирус в Крыму
Аксенов не торопиться прививаться от коронавируса российской вакциной

Аксенов не торопиться прививаться от коронавируса российской вакциной

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пока не определился, будет ли в ближайшем времени прививаться от коронавируса.

Санкции
Власти России: брендовых сетей в Крыму не будет

Власти России: брендовых сетей в Крыму не будет

Крупные инвесторы в сфере жилого строительства и инфраструктуры проявляют интерес к Крыму.

Происшествия
Дом Ротару в Ялте обворовали на шесть миллионов

Дом Ротару в Ялте обворовали на шесть миллионов

В особняк Софии Ротару под Ялтой пробрались неизвестные и похитили ценности на шесть миллионов рублей.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации