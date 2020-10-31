Санатории Крыма запустили программы реабилитации после COVID-19

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Несколько крымских санаториев запустили программы реабилитации пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции.

Программы лечения органов дыхания после COVID-19 появились как минимум в пяти санаториях, сообщил «Интерфакс».

«Программа – это мой труд и моего коллектива. Она разработана с учетом существующей литературы, наших возможностей и личного опыта. Дело в том, что я сама переболела COVID-19, причем с реанимацией», – цитирует агентство главного врача санатория «Дюльбер» Светлану Краденову, программу которой используют сразу в нескольких учреждениях.

По ее словам, назвать программу новым продуктом нельзя, в ее основе – «нахождение в климате Южного берега Крыма». Важной частью реабилитации является дыхательная гимнастика, также используются спелеотерапия, аромафитотерапия, пароуглекислая ванна, электрофорез и другие процедуры.

Краденова подчеркнула, что все методы проверила на себе.

В санатории «Алушта» программа реабилитации после COVID-19 пользуется популярностью. «Программу мы начали запускать еще летом. Она пользуется очень хорошим спросом из-за эпидобстановки, многие хотят восстановиться», – отметила замдиректора по продажам Валерия Волковская.

Санатории, которые специализируются на лечении органов дыхания, расположены в основном на Южном берегу Крыма – в Ялте и Алуште. «Здесь исторически можно не только лечить, но и заниматься профилактикой заболеваний. Понятно, что серьезный потенциал существует», – цитирует «Интерфакс» министра курортов и туризма республики Вадима Волченко.

При этом он считает, что запущенные программы, скорее всего, являются общеоздоровительными, так как с начала появления нового коронавируса прошло «слишком мало времени».

Из-за ограничительных мер, введенных для недопущения распространения коронавируса, курортный сезон стартовал для крымчан и севастопольцев с 15 июня. А с 1 июля средства размещения начали принимать отдыхающих из других регионов России. За девять месяцев текущего года в Крыму отдохнули более 5 миллионов туристов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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