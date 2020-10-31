Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 79.4
воздух +9
море +20

Власть

Прокуратура в Севастополе сообщает о махинациях в фонде по капремонту жилья

Прокуратура Ленинского района Севастополя сообщает о махинация с проведением аукционов после проверки деятельности некоммерческой организации «Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя».

Как утверждают в ведомстве, после проверки уволен заместитель директора фонда по правовым вопросам, а сведения о нем направлены в реестр лиц, уволенных «в связи с утратой доверия».

«В ходе проверки установлена аффилированная связь ООО «ОСК» и заместителя директора Фонда по правовым вопросам, который одновременно являлся заместителем председателя комиссии по осуществлению закупок и рассмотрению заявок на участие в электронных аукционах», – сообщает пресс-служба прокуратуры.

В ведомстве утверждают, что заместитель директора Фонда «не сообщил в комиссию по урегулированию конфликта интересов о личной заинтересованности и не принял необходимых мер» для предотвращения и урегулирования возникшего конфликта интересов. Прокуратура добивается расторжения договоров.

«На сегодняшний день расторгнуты контракты на сумму более 2 млн рублей», – уточнили в пресс-службе ведомства.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Украинские правоохранители идентифицировали более 1300 участников «самообороны Крыма». Прокуратура АР Крым и города Севастополь совместно с ГУ Нацполиции в АРК утверждают, что идентифицировали и установили анкетные данные более 1300 участников «самообороны Крыма».

На главу Конституционного суда Украины открыли дело из-за Крыма. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении главы Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого из-за покупки земельного участка в Крыму и его оформления по российскому законодательству.

Торговцы пытались сбежать, увидев проверяющих на Ай-Петри. Сотрудники департамента муниципального контроля провели очередной рейд на плато Ай-Петри.

Чтобы следить за севастопольцами, в городе создадут общегородскую систему видеонаблюдения. В Севастополе планируется создание системы видеонаблюдения и установки камер на всех объектах жизнедеятельности города.

Общество
Октябрь в Крыму поставил исторический погодный рекорд

Октябрь в Крыму поставил исторический погодный рекорд

Октябрь 2020 года в Крыму стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений.

Коронавирус в Крыму
Аксенов не торопиться прививаться от коронавируса российской вакциной

Аксенов не торопиться прививаться от коронавируса российской вакциной

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пока не определился, будет ли в ближайшем времени прививаться от коронавируса.

Санкции
Власти России: брендовых сетей в Крыму не будет

Власти России: брендовых сетей в Крыму не будет

Крупные инвесторы в сфере жилого строительства и инфраструктуры проявляют интерес к Крыму.

Происшествия
Дом Ротару в Ялте обворовали на шесть миллионов

Дом Ротару в Ялте обворовали на шесть миллионов

В особняк Софии Ротару под Ялтой пробрались неизвестные и похитили ценности на шесть миллионов рублей.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации