Прокуратура в Севастополе сообщает о махинациях в фонде по капремонту жилья

Прокуратура Ленинского района Севастополя сообщает о махинация с проведением аукционов после проверки деятельности некоммерческой организации «Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя».

Как утверждают в ведомстве, после проверки уволен заместитель директора фонда по правовым вопросам, а сведения о нем направлены в реестр лиц, уволенных «в связи с утратой доверия».

«В ходе проверки установлена аффилированная связь ООО «ОСК» и заместителя директора Фонда по правовым вопросам, который одновременно являлся заместителем председателя комиссии по осуществлению закупок и рассмотрению заявок на участие в электронных аукционах», – сообщает пресс-служба прокуратуры.

В ведомстве утверждают, что заместитель директора Фонда «не сообщил в комиссию по урегулированию конфликта интересов о личной заинтересованности и не принял необходимых мер» для предотвращения и урегулирования возникшего конфликта интересов. Прокуратура добивается расторжения договоров.

«На сегодняшний день расторгнуты контракты на сумму более 2 млн рублей», – уточнили в пресс-службе ведомства.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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