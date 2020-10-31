Власть
Прокуратура в Севастополе сообщает о махинациях в фонде по капремонту жилья
Прокуратура Ленинского района Севастополя сообщает о махинация с проведением аукционов после проверки деятельности некоммерческой организации «Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя».
Как утверждают в ведомстве, после проверки уволен заместитель директора фонда по правовым вопросам, а сведения о нем направлены в реестр лиц, уволенных «в связи с утратой доверия».
«В ходе проверки установлена аффилированная связь ООО «ОСК» и заместителя директора Фонда по правовым вопросам, который одновременно являлся заместителем председателя комиссии по осуществлению закупок и рассмотрению заявок на участие в электронных аукционах», – сообщает пресс-служба прокуратуры.
В ведомстве утверждают, что заместитель директора Фонда «не сообщил в комиссию по урегулированию конфликта интересов о личной заинтересованности и не принял необходимых мер» для предотвращения и урегулирования возникшего конфликта интересов. Прокуратура добивается расторжения договоров.
«На сегодняшний день расторгнуты контракты на сумму более 2 млн рублей», – уточнили в пресс-службе ведомства.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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