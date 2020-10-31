Прогноз погоды в Крыму на субботу 31 октября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 31 октября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, гроза (Местами гроза), уровень опасности оранжевый, ветер (Местами юго-западный 17-22 м/с), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - дождь (местами очень сильный долждь), уровень опасности оранжевый, ветер (Местами юго-западный 17-22 м/с), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (в восточных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).), уровень опасности оранжевый, гроза (Местами гроза), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (пожарная опасность высокая (4 класс).), уровень опасности желтый, ветер (Местами юго-западный 17-22 м/с), уровень опасности оранжевый, гроза (Местами гроза), уровень опасности оранжевый, дождь (Местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - дождь (Местами очень сильный дорждь), уровень опасности оранжевый, гроза (Местами гроза), уровень опасности оранжевый, ветер (местами юго-западный 17-22), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью около 9 градусов. Ветер северо-западный 6 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 91 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 16, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер С 8 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 14, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер северный 15 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 12, ночью около 11 градусов. Ветер северо-западный 17 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 98 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 15, ночью около 13 градусов. Ветер северо-западный 18 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 93 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 11 до 14, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер северный 10 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 96 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 9 до 12, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 98 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 10, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 96 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 8, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 96 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 18 до 20 градусов тепла. По городам: в Алуште - 19, в Евпатории - 19, на мысе Казантип в Азовском море - 19, в Керчи - 19, в Николаевке - 19, в Севастополе - 19, в Судаке - 19, на Тарханкуте - 19, в Феодосии - 20, в Ялте - 20 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 20, в Египте - 29, на Кипре - 26, в Одессе - 18, в Сочи - 21, в Турции - 26, в Хорватии - 21 градусов выше нуля.

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