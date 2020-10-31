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Происшествия

Последствия землетрясения в Турции: 24 погибших, сотни пострадавших

15:05 суббота, 31 октября 2020

В результате землетрясения, произошедшего на кануне в Турции, погибло 24 человека, еще 804 человека пострадали.

Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD).

Подземный толчок магнитудой 6,6 был зафиксирован 30 октября на западе Турции, эпицентр находился в море в районе города Сеферихисар провинции Измир. Позже местные СМИ сообщили, что у берегов Турции в Эгейском море был зафиксирован и второй, более слабый толчок магнитудой 5,1, с эпицентром в районе провинции Айдын.

Первое землетрясение вызвало обрушение почти двух десятков зданий, а также небольшое цунами, которое затопило прибрежные улицы в Сеферихисаре.

Как сообщает корреспондент агентства, ночь многие жители Измира провели на улицах, собравшись возле обрушенных домов. Городская мэрия организовала подачу горячего питания. Родственники ждут новостей о своих близких, которые на момент землетрясения могли находиться в разрушенных зданиях.

Представители AFAD назвали зарегистрированные подземные «не слишком масштабным бедствием».

«Мы видали и похуже. Справляемся сами, иностранных коллег нет, работают только турки. У нас достаточно сил и средств оказать максимальную помощь пострадавшим. Местные жители ведут себя хорошо, не мешают», - рассказал агентству сотрудник службы.

Мощное землетрясение произошло не только в Турции, но и у берегов Греции. Несмотря на то, что у греческого побережья магнитуда толчков была больше, там обошлось без жертв: официально сообщалось только об одном пострадавшем человеке. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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