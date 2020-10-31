Осужденный Филонов может выйти на свободу уже через несколько месяцев

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Бывший глава администрации Евпатории Андрей Филонов может выйти на свободу уже через несколько месяцев.

Об этом сообщил адвокат экс-мэра Александр Вольвач, комментируя журналистам вынесенный сегодня Филонову приговор Железнодорожного суда.

«Если в изоляторе он был где-то год и семь месяцев, то, ориентировочно, это примерно три года (один день, проведенный осужденным в СИЗО, приравнен к двум дням в колонии). По сути, ему останется несколько месяцев отбыть», – сказал адвокат.

Он также добавил, что решение об обжаловании приговора примет сам Филонов. «Единственным законным приговором мы считаем оправдательные приговор, – подчеркнул Вольвач. – Как адвокаты, поскольку мы просили оправдательный приговор, мы обязаны подавать апелляционную жалобу (в Верховный суд Крыма), но решение все-таки остается за Андреем Владимировичем. Мы с ним увидимся уже в понедельник-вторник и спокойно все обсудим».

Ранее сегодня Железнодорожный районый суд Симферополя вынес приговор по делу экс-мэра Евпатории Андрея Филонова, признав его виновным в превышении должностных полномочий. Филонов приговорен к 3 годам и 8 месяцам колонии-поселения.

Главу администрации Евпатории Андрея Филонова задержали сотрудники ФСБ 3 апреля 2019 года, на следующий день его заключили под стражу. В отношении него было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Филонова обвиняли в махинациях с земельными участками. По оценкам следствия, сумма ущерба, причиненного городскому бюджету, составила 80 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Будет сидеть»: суд вынес приговор экс-мэру Евпатории Андрею Филонову. Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил бывшего главу администрации Евпатории Андрея Филонова к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы.

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