Октябрь в Крыму поставил исторический погодный рекорд

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Октябрь 2020 года в Крыму стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

По словам специалиста, такого теплого октября метеорологи в Крыму не видели за последние 130 лет, то есть в принципе за весь период наблюдений за погодой в регионе.

«Фактическая среднемесячная температура составляла 16,9 градуса (тепла – ред.). Предыдущий рекорд пал – он составлял ровно 16 градусов, это было в 2012 году», - рассказал синоптик, отметив, что при этом за октябрь на полуострове выпала всего треть месячной нормы осадков.

Однако затянувшийся бархатный сезон уже подходит к концу: похолодание ожидается в текущие выходные.

«Намечается знаменательная смена климатических эпох – и уже начиная с сегодняшнего дня над Черноморским регионом формируется циклоническая депрессия. Поэтому и небо станет хмуриться, и местами брызнут небольшие дожди, и температура воздуха сегодня не превысит в Симферополе +15…+17 градусов, а по Крымскому полуострову +14…+19», - спрогнозировал Тишковец.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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