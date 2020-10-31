Власть
На стройке в Алуште нашли несколько десятков неоформленных рабочих
В ходе контрольных мероприятий, проведенных на одной из строительных площадок в Алуште, сотрудники УФНС России по Республике Крым выявили несколько десятков неоформленных работников.
В поле зрения крымских налоговых органов подрядная организация из Краснодара попала уже давно – налоговики выяснили, что в рамках участия в Федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» предприятие заключило несколько контрактов на выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования Алуштинскому учреждению здравоохранения на сумму более 264 млн. руб
При этом ни регистрации обособленного подразделения в Крыму, ни уплаты налоговых отчислений в бюджет республики налоговики так и не увидели. По инициативе налоговых органов к проведению проверки были привлечены правоохранители – Прокуратура и МВД, опрошены наемные работники, получено подтверждение выплаты зарплаты в наличной форме.
По понятной причине документы, подтверждающие оформление трудовых отношений со строителями, подрядчиком так и не предоставлены.
В настоящее время в отношении краснодарской организации продолжается прокурорская проверка, а ее сотрудники ждут официального оформления.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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