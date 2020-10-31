Власть
На главу Конституционного суда Украины открыли дело из-за Крыма
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении главы Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого из-за покупки земельного участка в Крыму и его оформления по российскому законодательству.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«По предварительной информации, глава КСУ в июле 2018 года в составе группы лиц самовольно занял неотведенный ему в установленном законодательством Украины порядке земельный участок», – говорится в сообщении.
По версии следователей, совершив эту сделку, Тупицкий признал российскую юрисдикцию в Крыму.
«Таким образом, он вероятно совершил действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, которые квалифицируются по ч. 2 ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка – ред.) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена – ред.) УК Украины», – отметили в Госбюро расследований.
Ранее президент Украины Зеленский предложил распустить Конституционный суд. Так глава государства отреагировал на решение КСУ признать неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Это повлекло закрытие доступа в Единый реестр электронных деклараций, что в свою очередь является нарушением системы антикоррупционной реформы, являющейся обязательным условием для безвизового режима Украины с ЕС.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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