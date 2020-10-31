Общество
Какой сегодня праздник 31 октября
фото © pixabay.com
Сегодня, 31 октября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Хеллоуин (канун Дня всех святых)
Фото pixabay.com
Хэллоуин — Halloween (All Hallows Evening или Beggars Night) — ночь перед Днем всех святых (All Saints' Day). Говорят, Хэллоуину не менее двух тысяч лет. Истоки этот противоречивый праздник берет из кельтской культуры. У кельтов существовали четко обозначенные «начала времен года». Их было четыре. Самайн знаменовал собой приход зимы и отмечался 31 октября.
В последние годы праздник основательно возвратился в Европу, он также популярен в Америке и некоторых азиатских странах. Дети наряжаются в костюмы чудовищ и ходят по соседским домам, выторговывая сладости. Также устраиваются тематические вечеринки, фейерверки, маскарады, а в окно выставляется полая тыква с вырезанными глазами и ртом и свечкой внутри, чтобы отпугнуть духов.
Международный день Черного моря
Фото pixabay.com
Международный день Черного моря (International Black Sea Day) отмечается ежегодно 31 октября в память о дне 1996 года, когда шесть причерноморских стран — Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Украина и Россия — подписали Стратегический план действий по реабилитации и защите Черного моря. Тогда же было решено учредить сегодняшний экологический праздник.
В Международный день Черного моря в странах-участницах данного документа проходят различные мероприятия, посвященные проблемам Черного моря и сохранению его уникальной экосистем — это и конференции, и круглые столы, и выставки, и различные видеопоказы, и конкурсы, и викторины и т.п.
Луков день (святой Лука)
Народный праздник «Луков день» отмечается 31 октября (по старому стилю - 18 октября). В этот день православная церковь чтит память святого Луки - апостола от семидесяти, сподвижника апостола Павла. Другие названия праздника: «Лука», «День святого Луки», «Лука Голодный». Особым блюдом в этот день был лук. 31 октября было принято молиться святому Луке о добрых отношениях в семье, о совете и любви между мужем и женой. К нему также обращались за помощью рыбаки и огородники.
Также сегодня, 31 октября, отмечают такие праздники:
- Всемирный день городов
- Международный день экономии
- День сурдопереводчика
- День работников СИЗО и тюрем
- День Реформации
- Всероссийский день гимнастики
- Скандинавский Новый год (Зимние ночи)
- День темной материи
- День красной рябины и прилетевших синиц
- Международный день хоккейного вратаря
- День магии (National Magic Day) в США
- День книг для удовольствия (Books for Treats Day) в США
- День дверного звонка (National Doorbell Day) в США
- День яблока в карамельной глазури (National Caramel Apple Day) в США
- День повышения вашей психической энергии (National Increase Your Psychic Powers Day) в США
Сегодня именины празднуют: Давид, Лука, Аристовул, Юлиан, Иосиф, Гавриил, Кирмидола, Марин (Мартин), Мнасен, Хриса (Злата).
Что происходило 31 октября в прошлые годы
475 - провозглашен последний император Западной Римской империи Флавий Ромул Август.
1812 - войска Наполеона терпят поражение в бою под Чашниками во время Отечественной войны 1812 года и ставят себя в крайне невыгодное стратегическое положение в ходе русской компании.
1864 - США пополнились 36-м штатом, им стала Невада.
1892 - опубликована книга «Приключения Шерлока Холмса», автор Артур Конан Дойль.
1905 - на территории Марковской волости Московской губернии крестьяне провозгласили Марковскую республику.
1922 - в Италии фашистская революция завершается победой, а сторонники Муссолини торжественно входят в Рим и проходят маршем перед королевским дворцом.
1956 - очередной вооруженный конфликт на Ближнем востоке: Великобритания и Франция начали бомбить Египет с целью заставить его открыть Суэцкий канал.
1984 - Индира Ганди, премьер-министр Индии, была убита своими собственными сикхскими телохранителями.
1985 - в СССР образована одна из первых групп играющих в стиле хеви-метал«Ария».
2000 - операционная система Multics «умерла», остановлен последний компьютер на котором она использовалась.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 31 октября. Какие праздники будут завтра?
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