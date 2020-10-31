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Коронавирус в Крыму

Глава Минпромторга России сообщил о проблемах с медицинским кислородом в Крыму

20:04 суббота, 31 октября 2020

В 21 регионе России и в Крыму возникли проблемы с наличием медицинского кислорода.

Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, пишет Радио Свобода.

По его словам, ведомство принимает все возможные усилия, чтобы исправить ситуацию.

За истекшие сутки в Крыму зарегистрировали 216 заболевших COVID-19, двое пациентов скончались. Всего с начала пандемии, по данным властей, COVID-19 заболели 9225 человек. Выздоровели – 5271.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Еще один крымский мэр попал в больницу с пневмонией. Глава администрации Алушты Галина Огнева прокомментировала «Крымской газете» информацию о том, что попала в больницу с подозрением на коронавирус.

Три пациента с COVID-19 скончались в Севастополе. В Севастополе за минувшие сутки скончалось три пациента с подтвержденным COVID-19.

Сразу шесть крымчан умерли от коронавируса за сутки. Шесть пациентов с COVID-19 скончались за сутки в Крыму.

Стабильно много: сводка о новых заражениях в Крыму. За 30 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 227 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 40 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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