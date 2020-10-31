Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Аксенов не торопиться прививаться от коронавируса российской вакциной ● Еще один крымский мэр попал в больницу с пневмонией ● Три пациента с COVID-19 скончались в Севастополе ● Сразу шесть крымчан умерли от коронавируса за сутки ● Стабильно много: сводка о новых заражениях в Крыму
Глава Минпромторга России сообщил о проблемах с медицинским кислородом в Крыму
В 21 регионе России и в Крыму возникли проблемы с наличием медицинского кислорода.
Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, пишет Радио Свобода.
По его словам, ведомство принимает все возможные усилия, чтобы исправить ситуацию.
За истекшие сутки в Крыму зарегистрировали 216 заболевших COVID-19, двое пациентов скончались. Всего с начала пандемии, по данным властей, COVID-19 заболели 9225 человек. Выздоровели – 5271.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Еще один крымский мэр попал в больницу с пневмонией. Глава администрации Алушты Галина Огнева прокомментировала «Крымской газете» информацию о том, что попала в больницу с подозрением на коронавирус.
Три пациента с COVID-19 скончались в Севастополе. В Севастополе за минувшие сутки скончалось три пациента с подтвержденным COVID-19.
Сразу шесть крымчан умерли от коронавируса за сутки. Шесть пациентов с COVID-19 скончались за сутки в Крыму.
Стабильно много: сводка о новых заражениях в Крыму. За 30 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 227 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 40 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Октябрь в Крыму поставил исторический погодный рекорд
Октябрь 2020 года в Крыму стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений.
Аксенов не торопиться прививаться от коронавируса российской вакциной
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пока не определился, будет ли в ближайшем времени прививаться от коронавируса.
Власти России: брендовых сетей в Крыму не будет
Крупные инвесторы в сфере жилого строительства и инфраструктуры проявляют интерес к Крыму.
Аксенов требует от ФСБ остановить керченского блогера
Глава Крыма Сергей Аксенов передал в ФСБ материалы на блогера из Керчи, который, по его мнению, «мешает работе коллектива Ленинской районной больницы».
29 октября
Сразу несколько кафе сгорели ночью в Феодосии
13 часов назад
Дом Ротару в Ялте обворовали на шесть миллионов
В особняк Софии Ротару под Ялтой пробрались неизвестные и похитили ценности на шесть миллионов рублей.