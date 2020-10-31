Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Три пациента с COVID-19 скончались в Севастополе ● Сразу шесть крымчан умерли от коронавируса за сутки ● Стабильно много: сводка о новых заражениях в Крыму ● Санатории Крыма запустили программы реабилитации после COVID-19 ● Академик связал заболеваемость коронавирусом с уровнем счастья
Еще один крымский мэр попал в больницу с пневмонией
фото © Мэрия Алушты
Глава администрации Алушты Галина Огнева прокомментировала «Крымской газете» информацию о том, что попала в больницу с подозрением на коронавирус.
Огнева подтвердила, что сейчас находится в Симферополе, в больнице им. Семашко.
— Все в порядке, я иду на выздоровление, у меня не подтвердился ковид. Я была на КТ — все чисто, спокойно, это обыкновенная запущенная пневмония. Я ходила просто с температурой, а надо было сразу кинуться в больницу. Ничего страшного нет, я скоро буду на работе, — заверила глава администрации.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сразу шесть крымчан умерли от коронавируса за сутки. Шесть пациентов с COVID-19 скончались за сутки в Крыму.
Стабильно много: сводка о новых заражениях в Крыму. За 30 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 227 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 40 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Санатории Крыма запустили программы реабилитации после COVID-19. Несколько крымских санаториев запустили программы реабилитации пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции.
Академик связал заболеваемость коронавирусом с уровнем счастья. COVID-19 реже встречается там, где выше уровень счастья.
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