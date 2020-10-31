Еще один крымский мэр попал в больницу с пневмонией

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Глава администрации Алушты Галина Огнева прокомментировала «Крымской газете» информацию о том, что попала в больницу с подозрением на коронавирус.

Огнева подтвердила, что сейчас находится в Симферополе, в больнице им. Семашко.

— Все в порядке, я иду на выздоровление, у меня не подтвердился ковид. Я была на КТ — все чисто, спокойно, это обыкновенная запущенная пневмония. Я ходила просто с температурой, а надо было сразу кинуться в больницу. Ничего страшного нет, я скоро буду на работе, — заверила глава администрации.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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