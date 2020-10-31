Дом Ротару в Ялте обворовали на шесть миллионов

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В особняк Софии Ротару под Ялтой пробрались неизвестные и похитили ценности на шесть миллионов рублей.

София Ротару много лет назад построила в Ялте особняк, площадью 400 квадратным метров. Для артистки этот дом был любимым место, однако после событий 2014 года звезда решила отказаться от поездок в Крым, и грабители захотели воспользоваться этой ситуацией. Сосед певицы по дачному участку Александр рассказал, что несколько лет назад дом Софии Ротару был ограблен практически на шесть миллионов.

Знакомый Ротару рассказал, что она очень любила свой дом и огород, на котором выращивала овощи. Когда полуостров входил в состав Украины, София любила принимать в свой особняке гостей. Особенно бурно она отмечала дни рождения, и нередко на праздниках появлялись первые лица Украины.

«К ней и Кучма приезжал, и Ющенко, и Янукович», — рассказал житель поселка в беседе с изданием «Собеседник.ru».

При этом Ротару никогда не кичилась своим статусом. По словам Александра, она всегда общалась с жителями поселка и никогда не воротила от них нос. Кроме того, она была очень воспитанной, и все ее «гулянки» были очень тихими и заканчивались до полуночи.

Несмотря на положительные впечатления от певицы как от соседа, около двух-трех лет назад, когда Ротару перестала приезжать в Ялту, ее поместье постигла неприятная ситуация. Грабители ворвались в пустующий дом и вынесли имущества на 6 млн рублей.

«Оперативники ходили по поселку, спрашивали, кто что видел. Мутная история произошла», — поделился собеседник издания.

Сейчас за домом Софии Ротару следит обслуга — садовник и домработница поддерживают чистоту в доме и на участке. При этом в поселке ходят слухи, что особняк выставлен на продажу. По всей видимости, знаменитая певица больше не планирует посещать Крым, поскольку уже давно нашла себе новое «место силы» в доме под Киевом.

В отличие от многих звезд шоу-бизнеса, София Ротару практически ничего не публикует в социальных сетях. Недавно единственный сын певицы решил поздравить своих самых близких с праздником святых Веры, Надежды, Любви и матери их Софии и опубликовал в Instagram редкую фотографию, на которой запечатлел свое семейство.

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