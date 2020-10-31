Власть
Архитектор назвал основные недочеты реконструкции набережной Симферополя
Главными недостатками реконструкции симферопольской набережной остаются отсутствие уличной мебели и дорожки для велосипедистов.
Об этом в эфире радио «Крым» завил известный крымский архитектор Кирилл Бабеев.
— В первую очередь это отсутствие уличной мебели, урн, которые так и не появились, и так и нереализованная велодорожка, которая, естественно, планировалась. Поэтому сейчас мы и видим проблему, когда очень большое количество велосипедистов, людей на элементах малой мобильности передвигаются по общим пешеходным потокам, — считает Бабеев.
По словам архитектора, в реализации следующего этапа «закладывать отдельно велодорожки» необходимо, чтобы разгрузить пешеходную инфраструктуру.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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