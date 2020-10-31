Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Еще один крымский мэр попал в больницу с пневмонией ● Три пациента с COVID-19 скончались в Севастополе ● Сразу шесть крымчан умерли от коронавируса за сутки ● Стабильно много: сводка о новых заражениях в Крыму ● Санатории Крыма запустили программы реабилитации после COVID-19
Аксенов не торопиться прививаться от коронавируса российской вакциной
фото © kp.ru
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пока не определился, будет ли в ближайшем времени прививаться от коронавируса.
Об этом он сегодня сказал, отвечая на вопрос СМИ.
«Если честно, то даже не думал на эту тему. Мы договорились, что первым – педагогам и врачам. Им это более нужно на 100%. Когда уже всех представителей зоны риска полностью провакцинируют, наверное, тогда буду думать. Сейчас даже не думал», – сказал он.
Пользователи социальных сетей и журналисты в последнее время начали замечать, что Сергей Аксенов все чаще появляется на публике в защитной медицинской маске. «Не берет пока», – сказал Аксенов про коронавирус и постучал по дереву.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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