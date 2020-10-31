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Коронавирус в Крыму

Аксенов не торопиться прививаться от коронавируса российской вакциной

18:07 суббота, 31 октября 2020
Аксенов не торопиться прививаться от коронавируса российской вакциной

фото © kp.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пока не определился, будет ли в ближайшем времени прививаться от коронавируса.

Об этом он сегодня сказал, отвечая на вопрос СМИ.

«Если честно, то даже не думал на эту тему. Мы договорились, что первым – педагогам и врачам. Им это более нужно на 100%. Когда уже всех представителей зоны риска полностью провакцинируют, наверное, тогда буду думать. Сейчас даже не думал», – сказал он.

Пользователи социальных сетей и журналисты в последнее время начали замечать, что Сергей Аксенов все чаще появляется на публике в защитной медицинской маске. «Не берет пока», – сказал Аксенов про коронавирус и постучал по дереву.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Три пациента с COVID-19 скончались в Севастополе. В Севастополе за минувшие сутки скончалось три пациента с подтвержденным COVID-19.

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Стабильно много: сводка о новых заражениях в Крыму. За 30 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 227 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 40 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Санатории Крыма запустили программы реабилитации после COVID-19. Несколько крымских санаториев запустили программы реабилитации пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции.

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