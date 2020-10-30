Воду озера у горы Гасфорта заберут в водопровод Севастополя

Со следующей недели воду из озера у горы Гасфорта будут перебрасывать в водопровод Севастополя, чтобы спасти город от дефицита пресной воды.

Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.

«Что касается Гасфорты, то там вся необходимая инфраструктура уже создана. Со следующей недели планируем брать воду - там не очень большой объем, но он позволит нам начать экономить хотя бы по 20 тысяч кубометров воды в Чернореченском водохранилище», - сообщил он.

Проект водозабора от горы Гасфорта реализуется одновременно со строительством водоводов от реки Бельбек и Кадыковского карьера. В последних двух случаях работы выполняют подрядчики Минобороны РФ. По данным губернатора, строители действуют в соответствии с графиками.

На решение проблемы дефицита воды в Крыму и Севастополе было выделено около 48 млрд рублей из Резервного фонда РФ. Эти деньги должны быть освоены до 2024 года. В список проектов входит также ремонт магистральных водопроводов, на которых сейчас теряется около 40% воды.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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