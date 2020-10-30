Власти Симферополя рассказали о темпах благоустройства дворов

Объем выполненных работ по благоустройству дворов в Симферополе по многим объектам приближается к 100%.

Об этом сообщил начальник департамента городского хозяйства администрации Симферополя Евгений Маляров.

«По состоянию на 27 октября работы на дворовой территории по улице Пушкина выполнены на 100%. Практически в полной готовности находятся 7 дворов на улицах 60 лет Октября, Железнодорожная, Гавена, Гоголя, Большевистская/Петропавловская, Самокиша и 1-й Конной Армии. На данных объектах осталось выполнить монтаж уличного освещения и установить малые архитектурные формы. По ряду объектов работы выполнены на 60-70%, в частности, на улицах Московская, Бела Куна, Кечкеметская, Крымских Партизан и других», – цитирует Малярова пресс-служба администрации города.

Он добавил, что в перечень основных работ по благоустройству дворовых территорий входит асфальтирование, устройство уличного освещения и тротуарной плитки, а также озеленение. Кроме того, в некоторых дворах планируется установить детские или спортивные площадки, а также обустроить парковочные места для автомобилей.

В 2020 году Симферополь по соглашению между правительством Москвы и Совмином Крыма получил почти 900 млн рублей. Из них на ремонт 36 дворовых территорий доведен 391 млн рублей, а на работы по 7 общественным территориям – порядка 440 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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