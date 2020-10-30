Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Глава Минпромторга России сообщил о проблемах с медицинским кислородом в Крыму ● Аксенов не торопиться прививаться от коронавируса российской вакциной ● Еще один крымский мэр попал в больницу с пневмонией ● Три пациента с COVID-19 скончались в Севастополе ● Сразу шесть крымчан умерли от коронавируса за сутки
В Роспотребнадзоре объяснили, почему не продлят каникулы в Крыму
фото © Новости Крыма
Уровень заболеваемости в учебных заведениях Крыма под контролем, поэтому сдвигать каникулы нет необходимости, заявила в эфире радио «Спутник в Крыму» руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.
«Абсолютно обосновано решение о проведении каникул именно в том графике, который был предусмотрен учебным календарным планом. Оснований для продления либо раннего начала каникул по Крыму нет», - подчеркнула она.
По словам Пеньковской, по-прежнему важным остается строгое соблюдение предписаний Роспотребнадзора.
«У нас уровень заболеваемости как среди учащихся, так и среди учителей не свидетельствует о том, что необходимо в этой части введение каких-то определенных мер. В обязательном порядке должны соблюдаться те требования и правила, которые четко прописаны в существующих сегодня санитарных рекомендациях по образовательным учреждениям», - заключила главный санитарный врач.
Ранее сообщалось, что на территории Республики Крым зарегистрировано 216 случаев коронавирусной инфекции.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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