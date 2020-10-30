В Роспотребнадзоре объяснили, почему не продлят каникулы в Крыму

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Уровень заболеваемости в учебных заведениях Крыма под контролем, поэтому сдвигать каникулы нет необходимости, заявила в эфире радио «Спутник в Крыму» руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

«Абсолютно обосновано решение о проведении каникул именно в том графике, который был предусмотрен учебным календарным планом. Оснований для продления либо раннего начала каникул по Крыму нет», - подчеркнула она.

По словам Пеньковской, по-прежнему важным остается строгое соблюдение предписаний Роспотребнадзора.

«У нас уровень заболеваемости как среди учащихся, так и среди учителей не свидетельствует о том, что необходимо в этой части введение каких-то определенных мер. В обязательном порядке должны соблюдаться те требования и правила, которые четко прописаны в существующих сегодня санитарных рекомендациях по образовательным учреждениям», - заключила главный санитарный врач.

Ранее сообщалось, что на территории Республики Крым зарегистрировано 216 случаев коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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