Происшествия
В Крыму за сутки в ДТП пострадали пять человек и один погиб
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В Крыму за минувшие сутки произошли две серьезные аварии, в результате которых один человек погиб и пятеро, среди которых ребенок, получили травмы.
Об этом сообщает ГИББД по РК.
Так, на трассе «Таврида» за Феодосией водитель Volkswagen Caravelle заснул за рулем, в результате чего протаранил сначала левое ограждение, а потом отлетел в правое. В аварии пострадали пассажиры авто - 30-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, а двухлетний ребенок – закрытую черепно-мозговую травму. Сам водитель травм не получил.
В поселке Приморский, который находится возле Феодосии, произошло ДТП с участием «Запорожца», в котором пострадали четыре человека. По данным ГИБДД по РК, авария произошла около полуночи. Водитель не выбрал безопасную скорость, из-за чего «Запорожец» занесло, он ударился об бордюр, вылетел за пределы проезжей части и перевернулся.
В итоге травмы получили все четыре человека находившиеся в машине, возрастом от 18 до 20 лет.
По факту обоих ДТП планируют провести проверки.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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