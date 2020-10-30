В Крыму за сутки в ДТП пострадали пять человек и один погиб

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В Крыму за минувшие сутки произошли две серьезные аварии, в результате которых один человек погиб и пятеро, среди которых ребенок, получили травмы.

Об этом сообщает ГИББД по РК.

Так, на трассе «Таврида» за Феодосией водитель Volkswagen Caravelle заснул за рулем, в результате чего протаранил сначала левое ограждение, а потом отлетел в правое. В аварии пострадали пассажиры авто - 30-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, а двухлетний ребенок – закрытую черепно-мозговую травму. Сам водитель травм не получил.

В поселке Приморский, который находится возле Феодосии, произошло ДТП с участием «Запорожца», в котором пострадали четыре человека. По данным ГИБДД по РК, авария произошла около полуночи. Водитель не выбрал безопасную скорость, из-за чего «Запорожец» занесло, он ударился об бордюр, вылетел за пределы проезжей части и перевернулся.

В итоге травмы получили все четыре человека находившиеся в машине, возрастом от 18 до 20 лет.

По факту обоих ДТП планируют провести проверки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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