В Крыму начали съемки фильма о сбитом в Сирии летчике Олеге Пешкове

В Севастополе кинокомпания «Триикс Медиа» приступила к съемкам фильма «Небо», посвященного в том числе погибшему в Сирии военному летчику, Герою России Олегу Пешкову.

Об этом сообщается странице компании в соцсети «ВКонтакте».

Члены съемочной группы назвали крымские места очень живописными и отличной натурой для сюжета фильма. Его режиссер - Игорь Копылов, известный зрителю по фильмам «Ржев», «Крылья империи» и сериалу «Ленинград 46».

По словам создателей киноленты, она подробно рассказывает о событиях 24 ноября 2015 года на территории Сирии. В центре повествования три главных героя - 45-летний подполковник Сошников, прототипом которого стал Пешков, 25-летний капитан Муравьев (прототип - штурман Константин Мурахтин) и 35-летний майор Захаров (собирательный образ офицера Сил специальных операций). Роль Сошникова исполняет Игорь Петренко, Муравьева - Иван Батарев, Захарова - Сергей Губанов.

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