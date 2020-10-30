Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 79.4
воздух +9
море +20

Культура

В Крыму начали съемки фильма о сбитом в Сирии летчике Олеге Пешкове

14:52 пятница, 30 октября 2020

В Севастополе кинокомпания «Триикс Медиа» приступила к съемкам фильма «Небо», посвященного в том числе погибшему в Сирии военному летчику, Герою России Олегу Пешкову.

Об этом сообщается странице компании в соцсети «ВКонтакте».

Члены съемочной группы назвали крымские места очень живописными и отличной натурой для сюжета фильма. Его режиссер - Игорь Копылов, известный зрителю по фильмам «Ржев», «Крылья империи» и сериалу «Ленинград 46».

По словам создателей киноленты, она подробно рассказывает о событиях 24 ноября 2015 года на территории Сирии. В центре повествования три главных героя - 45-летний подполковник Сошников, прототипом которого стал Пешков, 25-летний капитан Муравьев (прототип - штурман Константин Мурахтин) и 35-летний майор Захаров (собирательный образ офицера Сил специальных операций). Роль Сошникова исполняет Игорь Петренко, Муравьева - Иван Батарев, Захарова - Сергей Губанов.

В тексте использованы материалы: ,

Ранее Новости Крыма сообщали:

Британские ученые назвали самый страшный современный фильм. Исследователи из Великобритании определили самый страшный фильм современности.

В Крыму начались съемки второго сезона крымскотатарского комедийного сериала. В Крыму проходят съемки второго сезона крымскотатарского комедийного сериала «Шумная семейка».

Аксенов отменил кинофестиваль «Евразийский мост». Пятый по счету Международный кинофестиваль «Евразийский мост» в Ялте состоится в 2021 году.

На телеэкраны выходит снятый в Крыму пророческий сериал про неизвестный вирус. За несколько месяцев до того, как весь земной шар поставил на уши коронавирус, на Крымском полуострове прошли съемки телесериала, где весь сценарий закручен вокруг непонятной инфекции, которая убивает людей в уютном приморском поселке.

Общество
Октябрь в Крыму поставил исторический погодный рекорд

Октябрь в Крыму поставил исторический погодный рекорд

Октябрь 2020 года в Крыму стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений.

Коронавирус в Крыму
Аксенов не торопиться прививаться от коронавируса российской вакциной

Аксенов не торопиться прививаться от коронавируса российской вакциной

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пока не определился, будет ли в ближайшем времени прививаться от коронавируса.

Санкции
Власти России: брендовых сетей в Крыму не будет

Власти России: брендовых сетей в Крыму не будет

Крупные инвесторы в сфере жилого строительства и инфраструктуры проявляют интерес к Крыму.

Происшествия
Дом Ротару в Ялте обворовали на шесть миллионов

Дом Ротару в Ялте обворовали на шесть миллионов

В особняк Софии Ротару под Ялтой пробрались неизвестные и похитили ценности на шесть миллионов рублей.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации