В Крыму москвич принуждает инвалида-колясочника демонтировать пандус в свою квартиру

Житель Евпатории, ивалид-колясочник, чемпион Европы по пауэрлифтингу Дмитрий Павлов, пристроил к своей квартире пандус, так как тот, что расположен в подъезде, не пригоден для использования по назначению.

Как пишет «Крымская газета», пристройка была возведена по всем нормативным требованиям, но не устроила соседа Дмитрия Павлова – юриста, занимающего серьезную должность в одном из Московских вузов. Он живет в Евпатории несколько месяцев в году, но, тем не менее, через суд требует снести пристройку.

Дело в том, что жильцы, заказав проект пристроек, заказали также проект переноса газовой трубы. Раньше она проходила по низу фасада, а теперь расположена чуть выше пристройки. Сосед Дмитрия с верхнего этажа, запретивший даже называть свое имя, заявил, что работы незаконны, труба на фасаде дома несет опасность лично для него. К тому же его квартира стала доступной для грабителей.

«Я пытался пойти на мировое соглашение, предложил оплатить установку сигнализации, видеонаблюдения, при необходимости решеток, потому что мне пристройка жизненно необходима. Квартира 50 квадратов, коляске здесь тяжело пройти, а благодаря пристройке я, по крайней мере, не ползаю на коленях, а могу передвигаться. Но человек просто не хочет идти на мировые соглашения на судах, просто ухмыляется», – говорит Дмитрий Павлов.

В свою очередь мама Дмитрия добавила, что реконструкция была произведена согласно проекту, одобренному архитектором города и межведомственной комиссией.

«Проблема только в том, что суд расценил это как реконструкцию. А по Жилищному кодексу на реконструкцию нужно получить 100% согласие всех жильцов МКД», — отметила она.

Глава администрации Евпатории Роман Тихончук в комментарии «Крымской газете» сообщил, что в настоящее время готовится обращение от общественной организации инвалидов Евпатории в адрес Общественной палаты Республики Крым.

«Мы хотим это перенести в публичную плоскость и каким-то образом найти общий язык с данным проректором. Ну нельзя так себя вести. Он приезжает на полтора месяца в году, а инвалид-колясочник живет тут постоянно, и для него по-другому не устроишь въезд в дом, при всем уважении», — подчеркнул глава администрации Евпатории.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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