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В инфекционке Севастополя труп оставили в палате: результаты проверки

В инфекционке Севастополя труп оставили в палате: результаты проверки

фото © pixabay.com

В Севастополе завершилась служебная проверка департамента здравоохранения по поводу инцидента в инфекционной больнице, сообщили в пресс-службе правительства города.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что мужчина скончался в боксе для больных COVID-19, но его тело не вывезли из палаты. Двое других пациентов, по их словам, пять часов не могли дождаться медиков, и были вынуждены находиться в одной палате с трупом.

Выяснилось, что пациенты одной из палат действительно несколько часов провели в закрытом помещении с телом скончавшегося мужчины. 94-летний мужчина поступил на стационарное лечение в инфекционную больницу с COVID-19, однако его удалось вылечить, это подтверждается «лабораторно и рентгенологически». Мужчину готовили к выписке, однако утром 28 октября ему внезапно стало плохо.

«Видеоматериалами подтверждается, что медицинский персонал заходил в палату ночью и утром. Пациенту, учитывая, что он лежачий, утром проводились гигиенические процедуры. Утренний обход медицинским персоналом состоялся в плановом режиме с проведением всех необходимых манипуляций. Признаков ухудшения состояния здоровья не наблюдалось. Около 9 часов утра у пациента резко ухудшилось самочувствие, был вызван реаниматолог. Была проведена сердечно-легочная реанимация, спустя непродолжительное время констатирована смерть пациента», - сообщают в правительстве.

Однако сразу после констатации смерти тело не вывезли из палаты. Двое других пациентов вынуждены были находиться с ним в одном помещении, с их слов, на протяжении пяти часов. Происходящее они засняли на видео. Нарушение регламента работы персоналом больницы подтвердилось в ходе служебной проверки.

«После констатации смерти тело умершего действительно некоторое время находилось в палате, это следует признать. Необходимо было вывезти тело в специально отведенное для этого место. По итогам проверки будут сделаны соответствующие выводы, виновные будут привлечены к ответственности», - признали в департаменте здравоохранения.

При этом, как сообщалось ранее, кнопки вызова медицинского персонала в палате были исправны. А на камерах видеонаблюдения видно, что утром и днем 28 октября персонал ходил по коридору с периодичностью в 2-5 минут. Особо отмечается, что палата, в которой случился инцидент, расположена через две двери от помещения сестринской, а значит, у пациентов была возможность позвать медицинский персонал при необходимости.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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