Торговцы пытались сбежать, увидев проверяющих на Ай-Петри

Сотрудники департамента муниципального контроля провели очередной рейд на плато Ай-Петри.

В ходе мероприятия в районе верхней станции канатной дороги «пресечена несанкционированная торговля, сообщает отдел информационной политики администрации Ялты.

Как сообщил заместитель начальника отдела контроля в сфере благоустройства, сохранности автомобильных дорог, соблюдения регулярных перевозок департамента муниципального контроля администрации города Ялта Геворг Бабаян, большинство торговцев, увидев проверяющих, попытались свернуть товар, но удалось это не всем.

Всего было составлено 2 протокола, один по статье 3.11 (нарушение Правил благоустройства), второй по статье 6.1 (реализация товаров или оказание услуг в местах, не установленных для этих целей). На место также был вызван наряд полиции.

— Не стоит думать, что с окончанием активного периода курортного сезона рейды по выявлению и пресечению несанкционированной торговли завершатся. Напомню, проводятся они регулярно, как в Ялте, Алупке и поселках ЮБК, так и на плато Ай-Петри, — заключил Геворг Бабаян.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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