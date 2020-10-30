Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 79.4
воздух +9
море +20

Власть

Севастопольский чиновник задержан за получение взятки

Севастопольский чиновник задержан за получение взятки

фото © Новости Крыма

Севастопольский чиновник задержан по подозрению в получении взятки после проведения проверки выполнения противоэпидемических требований одним из предприятий.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«В ходе проведения мероприятий по соблюдению требований (указа о режиме повышенной готовности в Севастополе) подозреваемым были выявлены нарушения в деятельности учреждения общественного питания. Вместо того, чтобы направить соответствующую информацию в Роспотребнадзор, преступник, используя свое должностное положение, обещая, что даст время на устранение нарушений, потребовал от администрации заведения денежную сумму в 20 тысяч рублей», – сообщила Постнова.

Спустя три дня мужчина был задержан при получении этой суммы. В его отношении возбуждено уголовное дело о взяточничестве (части 1 статьи 290 УК РФ).

Преступление было пресечено при совместной работе сотрудников СК, МВД и ФСБ.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму сообщили, что стали раскрывать больше тяжких преступлений. Количество раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений в Крыму выросло в текущем году на 5,1%.

Крымчанин в психическом припадке зарезал свою жену. Житель Красногвардейского района, страдавший тяжелым хроническим психическим расстройством, подозревается в убийстве жены.

В Крыму стали реже грабить и убивать. За 9 месяцев 2020 года на территории Республики Крым зафиксировано снижение количества совершенных преступлений.

В Крыму работник присвоил 1,9 млн рублей работодателя. Суд признал виновным жителя Евпатории в присвоении 1,9 млн рублей, принадлежащих работодателю.

Общество
Октябрь в Крыму поставил исторический погодный рекорд

Октябрь в Крыму поставил исторический погодный рекорд

Октябрь 2020 года в Крыму стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений.

Коронавирус в Крыму
Аксенов не торопиться прививаться от коронавируса российской вакциной

Аксенов не торопиться прививаться от коронавируса российской вакциной

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пока не определился, будет ли в ближайшем времени прививаться от коронавируса.

Санкции
Власти России: брендовых сетей в Крыму не будет

Власти России: брендовых сетей в Крыму не будет

Крупные инвесторы в сфере жилого строительства и инфраструктуры проявляют интерес к Крыму.

Происшествия
Дом Ротару в Ялте обворовали на шесть миллионов

Дом Ротару в Ялте обворовали на шесть миллионов

В особняк Софии Ротару под Ялтой пробрались неизвестные и похитили ценности на шесть миллионов рублей.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации