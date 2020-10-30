Власть
Севастопольский чиновник задержан за получение взятки
фото © Новости Крыма
Севастопольский чиновник задержан по подозрению в получении взятки после проведения проверки выполнения противоэпидемических требований одним из предприятий.
Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
«В ходе проведения мероприятий по соблюдению требований (указа о режиме повышенной готовности в Севастополе) подозреваемым были выявлены нарушения в деятельности учреждения общественного питания. Вместо того, чтобы направить соответствующую информацию в Роспотребнадзор, преступник, используя свое должностное положение, обещая, что даст время на устранение нарушений, потребовал от администрации заведения денежную сумму в 20 тысяч рублей», – сообщила Постнова.
Спустя три дня мужчина был задержан при получении этой суммы. В его отношении возбуждено уголовное дело о взяточничестве (части 1 статьи 290 УК РФ).
Преступление было пресечено при совместной работе сотрудников СК, МВД и ФСБ.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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