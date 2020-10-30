Севастопольский чиновник задержан за получение взятки

фото © Новости Крыма

Севастопольский чиновник задержан по подозрению в получении взятки после проведения проверки выполнения противоэпидемических требований одним из предприятий.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«В ходе проведения мероприятий по соблюдению требований (указа о режиме повышенной готовности в Севастополе) подозреваемым были выявлены нарушения в деятельности учреждения общественного питания. Вместо того, чтобы направить соответствующую информацию в Роспотребнадзор, преступник, используя свое должностное положение, обещая, что даст время на устранение нарушений, потребовал от администрации заведения денежную сумму в 20 тысяч рублей», – сообщила Постнова.

Спустя три дня мужчина был задержан при получении этой суммы. В его отношении возбуждено уголовное дело о взяточничестве (части 1 статьи 290 УК РФ).

Преступление было пресечено при совместной работе сотрудников СК, МВД и ФСБ.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму сообщили, что стали раскрывать больше тяжких преступлений. Количество раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений в Крыму выросло в текущем году на 5,1%.

Крымчанин в психическом припадке зарезал свою жену. Житель Красногвардейского района, страдавший тяжелым хроническим психическим расстройством, подозревается в убийстве жены.

В Крыму стали реже грабить и убивать. За 9 месяцев 2020 года на территории Республики Крым зафиксировано снижение количества совершенных преступлений.

В Крыму работник присвоил 1,9 млн рублей работодателя. Суд признал виновным жителя Евпатории в присвоении 1,9 млн рублей, принадлежащих работодателю.