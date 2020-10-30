Российский журналист: крымчан - в Норильск, на их место «нормальных людей»

Об этом в своем блоге заявил главный редактор РБК-Екатеринбург Богдан Кульчицкий.

Кульчицкий отказался считать Крым «своим», подчеркнув, что он – «их», то есть, местных жителей, которых, по его мнению нужно сослать в Сибирь, а полуостров заселить «нормальными» россиянами.

«Я говорю про жителей Крыма, южанах, людях с весьма специфическим менталитетом. Что делают они? Превращают имперское наследие в большой пластиковый курятник. Они пристраивают ко всему тому, о чем пишут в путеводителях и говорят по первому каналу, времянки из говна и палок или безвкусные стекляшки, чтобы подзаработать денег. Накоротке, без перспективы.

И неважно, кто там власть – русские или украинцы – они делают это безоглядно уже много много лет. Они ставят во власть своих. Их, которые продолжают разрешать творить эту дичь», – пишет Кульчицкий.

Журналист возмущается тем, что на полуострове очень много заброшенных санаториев и пансионатов, собственники которых не пытаются их восстановить, а ремонтируют небольшие постройки и сдают их задорого.

«Они ремонтируют по-быстренькому какой-нибудь флигелек и сдают его туристам. И умудряются задорого. А те селятся – комфорта никакого, зато локация отличная. Как правило все эти виллы очень удачно вписаны в побережье, там удобные спуски к морю и нормальные пляжи», – считает автор.

Наиболее ярко, по мнению Кульчицкого, все это выражается на ЮБК.

«Самый чудовищный памятник их жизнедеятельности – это центр Ялты. Все можно описать на примере дома, в котором жил Чехов. Это красивое, гармоничное здание со стрельчатыми окнами, башенками, уютным двором, выложено из тесаного камня. Но вокруг него как будто слепленные из заплаток домишки, все свободное пространство выгорожено заборчиками, заборчиками, заборчиками, внутри которых навалено хлама ведер, шлангов.

К самому дому пристроен какой-то куб обшитый синим сайдингом, в нем, в этом кубе, живут они. И эти они сидят на старых покрышках в палисаднике возле чудесного дома Чехова, жарят шашлыки и пьют водку. В центре Ялты. Такое там сплошь и рядом», – возмущается журналист.

Не лучшая ситуация, по его словам, и в Севастополе, который является городом федерального значения. При этом, за пример он приводит Санкт-Петербург, и даже родной Екатеринбург.

«В выходные был в Питере, а до этого еще одни выходные. И вообще бываю там раза три-четыре в год. Всякое там видел, но чтобы такое хищническое, потребительское отношение к имперской истории, как, скажем в Севастополе. Тоже, кстати, город федерального значения. Да ладно Питер. На фоне этого шалмана я ощутил Екатеринбург чрезвычайно порядочным, отрегулированным городом с образцовой современной архитектурой», – говорит очевидец.

Чтобы решить ситуацию, Кульчицкий предлагает выселить крымчан на крайний север, а полуостров заселить «нормальными людьми».

«Я прекрасно понимаю, что ничего в Крыму не изменится, пока он принадлежит им. Те, кто меня знает, подтвердят, что ходил по этой чертовой Ялте и приговаривал- всех бы их собрать, погрузить в вагоны и в Норильск. Хлам этот, человечьи полипы и наросты – в дробилку. А в Крым нормальных людей заселить. С севера», – резюмировал Кульчицкий.

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