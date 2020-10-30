Олег Зубков: «Я не против проверок, я против маразма»

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В октябре 2020 года исполняется 25 лет с того момента, когда в Ялте открылся первый в Украине частный зооуголок, который впоследствии стал зоопарком «Сказка».

Его основатель, крымский бизнесмен Олег Зубков несколько лет назад вступил в затяжной конфликт с властями полуострова.

Так, в конце 2019 года его сафари-парк «Тайган» был закрыт по ходатайству ветеринарной службы, а сам Зубков подвергся уголовному преследованию по делу об укушенной львом туристке и в феврале 2020-го даже провел неделю в СИЗО. Впоследствии бизнесмен достиг договоренностей с властями при посредничестве Москвы, но затем в Крыму началась эпидемия коронавируса и серьезные проблемы с водой.

– Олег, как ваши зоопарки справляются с вызовами этого года?

– За все 25 лет с момента основания «Сказки» такого тяжелого года действительно не было. Как вы помните, в начале года у меня шли бесконечные суды, их было по шесть, по восемь в день, и только 20 января Минэкономразвития России наконец разобралось с претензиями крымской власти к моим паркам, собрало совещание, и мы подписали протокол. Казалось, после этого можно было работать, намечался хороший сезон – но случилась пандемия коронавируса, и все предприятия были закрыты. Парк «Тайган» закрыли еще в декабре 2019-го по решению суда, «Сказку» – в марте 2020-го, из-за карантина, и в общей сложности они были закрыты более полугода. Это при том, что коллекция животных у нас огромная, а расходы на питание, налоги и коммунальные платежи никто не отменял. Конечно, это было очень жестокое испытание для моих парков, еще одна проверка на прочность.

– Вам удалось открыться в середине июня, не так ли?

– Да, причем поскольку из-за коронавируса выезд за границу был запрещен, в Крым приехало много туристов и ситуация выровнялась. Однако ущерб, нанесенный паркам в майские праздники, оказался невосполнимым. В то же время у нас продолжаются суды, и вчера состоялось уже 678-е по счету заседание в Верховном суде Крыма. Я очень рад, что все претензии, которые выдвигали крымские органы власти насчет нецелевого использования земли, ветеринарных норм и так далее мы отбили в судебном порядке. Пандемия, безусловно, еще не закончена, но ни мои сотрудники, ни мои друзья и знакомые не подверглись заболеванию – наверное. потому что мы работаем на свежем воздухе. Парки работают в обычном режиме, мы соблюдаем меры предосторожности и обязываем к этому посетителей. Масочный режим, антисептики, больше уборок и дезинфекций. Впрочем, давление чиновников гораздо сильнее ударило по моим паркам, чем коронавирус.

– В мае вы говорили, что планируете возобновить строительство третьего парка в Белогорском районе – «Белая скала», который задумали еще шесть лет назад…

– Все эти шесть лет, когда не было ни развития, ни решения любых административных вопросов, конечно, сказались на нашей работе. Все это время мы защищали то, что было создано при Украине… Но чем больше крымские власти кричали «Не посещайте парки Олега Зубкова» – тем больше людей приходили ко мне. Я думал, что уже невозможно было что-то придумать для популяризации моей личности и моих парков, но умные крымские чиновники придумали: они посадили меня в тюрьму. После этого к зданию Верховного суда пришло три сотни человек. Действительно, меня спасли люди – и украинцы, и россияне.

– Удастся ли, по-вашему, решить проблему с водой без Северо-Крымского канала?

– То, что сейчас происходит, было прогнозируемо сразу после перекрытия Северо-Крымского канала. Просто первую пятилетку Крыму очень везло с осадками и с погодными условиями, да и все водохранилища в 2014 году были полными. И вот сейчас они обмелели, подземные источники истощены, а крымское и российское правительства за шесть лет никак эту проблему не решали. Только сейчас выделяют 50 миллиардов – и то я до конца не представляю, как тут построят опреснительные заводы. В наших условиях это приведет к серьезному подорожанию воды для населения, она будет мертвой, технической. Для меня до сих пор непонятно, почему не перебросили воду с Кубани, в 75 километрах от Крыма. Можно было проложить несколько пластиковых труб метрового диаметра по ровной местности, потом по дну Керченского пролива и установить насосные станции. Пусть эта вода не такая чистая, как в Днепре, но ее можно очищать, и на это не нужны десятки миллиардов рублей. Трубопровод позволил бы облегчить ситуацию до решения вопроса с Северо-Крымским каналом, потому что лучше него источника воды для Крыма не было и не будет.

– Как нехватка воды отразилась на ваших парках?

– Мы заранее готовились и накачали себе необходимые запасы в водосборники в рамках договора с Минприроды, который был заключен еще три года назад. Так что и на этот сезон, и на следующий вода у нас есть. Но у меня все же болит душа за весь остальной Крым: в многоэтажки вода уже давно не доходит, а глава Крыма на совещаниях вынужден ежедневно разбирать в ручном режиме многочисленные жалобы крымчан. Крым уже решил энергетическую и транспортную проблемы, а водная, наверное, чуть сложнее. Но я думаю, что мы скоро увидим и ее решение – уже в следующем году.

– Как вы думаете, власти Крыма больше не будут преследовать ваш бизнес?

– Я не прошу, чтобы меня не проверяли – ради бога, я всегда открыт к любым проверкам. Но я всегда выступал и буду выступать против маразма, против того, чтобы бизнес «кошмарили» – и называть вещи своими именами. Моя общественная поддержка с каждым годом растет, аудитория на моих ресурсах – более 10 миллионов человек. Я транслирую им свою выстраданную правду, а судить о том, кто из нас прав – я или чиновники – уже конкретным зрителям. Как бы ни менялась ситуация, я все равно защищаю свои парки и хочу развивать их дальше.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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