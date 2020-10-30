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Коронавирус в Крыму

Новый республиканский медцентр им. Семашко не будет принимать ковидных больных

Недавно открывшийся новый корпус республиканской клинической больницы имени Семашко пока не будет принимать больных коронавирусом.

Об этом сегодня заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Точки зрения высказывались разные, и Росздравнадзором, и Роспотребназдзором, где зоны риска и как на них реагировать. Но я сказал, что последнее решение по этой больнице остается за министром. Александр Иванович (Остапенко, ред.) свою позицию обозначил», — сказал Аксенов.

Он добавил, что дополнительные койки для ковидных больных будут открыты в старом корпусе больницы им. Семашко.

«50 реанимационных коек с кислородом, с ИВЛ, оборудование по последнему слову техники, позволяющее спасать жизни людей. Министр такие решения управленческие принял, я не имею морального права их оспаривать», — подчеркнул глава Республики Крым.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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