Власть
Мощное землетрясение произошло в Турции и Греции
Мощное землетрясение потрясло Турцию и греческий остров Самос в Эгейском море.
Магнитуда землетрясения в Турции достигала 6,6. Наибольшие разрушения зарегистрированы в турецкой провинции Измир.
Там, по последним данным обрушилось около 20 зданий. В результате погибли четыре человек и 120 получили различные ранения. В результате толчков произошло небольшое цунами, которое подтопило улицы прибрежного турецкого города Сеферихисар.
В Греции зарегистрировали толчки магнитудой 6,9. Согласно опубликованным данным землетрясение произошло в 14:51 по московскому времени. Специалисты сообщают, что очаг находился в 24 километрах северо-западнее острова, а само землетрясение длилось 10 секунд.
По официальной информации, обошлось без жертв, пострадал только один человек: согласно сообщению мэра Западного Самоса Александроса Лимпериса, он пострадал при падении стены.
Основной ущерб был нанесен ряду зданий, среди которых церковь Богоматери в Карловаси, часть которой обрушилась.
Главы МИД Турции и Греции договорились о взаимопомощи и поддержке при устранении последствий землетрясения.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Будет сидеть»: суд вынес приговор экс-мэру Евпатории Андрею Филонову. Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил бывшего главу администрации Евпатории Андрея Филонова к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы.
В Крыму начинается смена элит. В Крыму начинается смена политической и бизнес-элит.
Под мэром Симферополя зашаталось кресло. Под мэром Симферополя Еленой Проценко зашаталось кресло.
В Севастополе бывшего «беркутовца» выбрали сенатором в Совет Федерации РФ. В Севастополе выбрали нового представителя в Совет Федерации РФ от парламента города.
Октябрь в Крыму поставил исторический погодный рекорд
Октябрь 2020 года в Крыму стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений.
Аксенов не торопиться прививаться от коронавируса российской вакциной
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пока не определился, будет ли в ближайшем времени прививаться от коронавируса.
Власти России: брендовых сетей в Крыму не будет
Крупные инвесторы в сфере жилого строительства и инфраструктуры проявляют интерес к Крыму.
Аксенов требует от ФСБ остановить керченского блогера
Глава Крыма Сергей Аксенов передал в ФСБ материалы на блогера из Керчи, который, по его мнению, «мешает работе коллектива Ленинской районной больницы».
29 октября
Сразу несколько кафе сгорели ночью в Феодосии
13 часов назад
Дом Ротару в Ялте обворовали на шесть миллионов
В особняк Софии Ротару под Ялтой пробрались неизвестные и похитили ценности на шесть миллионов рублей.