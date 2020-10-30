Мощное землетрясение произошло в Турции и Греции

Мощное землетрясение потрясло Турцию и греческий остров Самос в Эгейском море.

Магнитуда землетрясения в Турции достигала 6,6. Наибольшие разрушения зарегистрированы в турецкой провинции Измир.

Там, по последним данным обрушилось около 20 зданий. В результате погибли четыре человек и 120 получили различные ранения. В результате толчков произошло небольшое цунами, которое подтопило улицы прибрежного турецкого города Сеферихисар.

В Греции зарегистрировали толчки магнитудой 6,9. Согласно опубликованным данным землетрясение произошло в 14:51 по московскому времени. Специалисты сообщают, что очаг находился в 24 километрах северо-западнее острова, а само землетрясение длилось 10 секунд.

По официальной информации, обошлось без жертв, пострадал только один человек: согласно сообщению мэра Западного Самоса Александроса Лимпериса, он пострадал при падении стены.

Основной ущерб был нанесен ряду зданий, среди которых церковь Богоматери в Карловаси, часть которой обрушилась.

Главы МИД Турции и Греции договорились о взаимопомощи и поддержке при устранении последствий землетрясения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Будет сидеть»: суд вынес приговор экс-мэру Евпатории Андрею Филонову. Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил бывшего главу администрации Евпатории Андрея Филонова к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы.

В Крыму начинается смена элит. В Крыму начинается смена политической и бизнес-элит.

Под мэром Симферополя зашаталось кресло. Под мэром Симферополя Еленой Проценко зашаталось кресло.

В Севастополе бывшего «беркутовца» выбрали сенатором в Совет Федерации РФ. В Севастополе выбрали нового представителя в Совет Федерации РФ от парламента города.