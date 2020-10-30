Крым досрочно получил 870 млн рублей на решение проблем с водой

Минэкономразвития России на две недели раньше установленного срока направило более 870 млн рублей из федерального бюджета на оперативные мероприятия по обеспечению водой жителей Крыма и Севастополя.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Сообщается, что Республика Крым получила 227,7 млн рублей, Севастополь – более 643 млн рублей.

«Понимая сложность возникших проблем с водоснабжением жителей Крымского полуострова из-за неблагоприятных метеорологических условий и снижением запасов воды в местных водохранилищах, мы для бесперебойного обеспечения жителей Крыма водой заключили соглашения с субъектами регионов раньше установленного срока», – отметил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.

По его словам, уже к концу этого года Крым дополнительно получит около 22,5 тыс. кубометров воды в сутки, Севастополь – не менее 18,5 тыс. кубометров.

Как отметили в Минэкономразвития, задача руководства двух субъектов – максимально оперативно заключить государственные контракты на выполнение работ по снижению потерь в сетях водоснабжения, геологическое изучение и разведке водозаборов для увеличения использования подземных вод.

«Указанные средства выделены Правительством Российской Федерации на условиях софинансирования расходного обязательства бюджета субъектов за счет субсидии из федерального бюджета в размере 99%. Оставшийся 1% субъекты обеспечивают за счет средств собственных региональных бюджетов», - добавили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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