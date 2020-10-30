Чтобы следить за севастопольцами, в городе создадут общегородскую систему видеонаблюдения

В Севастополе планируется создание системы видеонаблюдения и установки камер на всех объектах жизнедеятельности города.

Соответствующее решение принято в ходе еженедельного заседания правительства.

«В целях повышения уровня безопасности жизнедеятельности предлагаем к рассмотрению проект создания общегородской системы видеонаблюдения. К объектам видеонаблюдения будут относиться места массового пребывания людей в соответствии с перечнем, утверждаемым правительством Севастополя, общественные места, адреса которых согласованы для установки камер видеонаблюдения межведомственной рабочей группой по планированию и построению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», объекты строительства, финансирование которых осуществляются за счет бюджета города, территории и объекты городской инфраструктуры, включая правительственные и подведомственные учреждения, лесопарковые зоны и так далее. Таким образом нами создается система, к которой будут подключаться все видеокамеры, вся информация будет храниться в защищенном сегменте. У нас будет обеспечен доступ ко всем видеопотокам. Будет повышена безопасность общественных мест», – рассказала начальник Главного управления информатизации и связи города

В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан

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