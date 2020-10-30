«Будет сидеть»: суд вынес приговор экс-мэру Евпатории Андрею Филонову

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Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил бывшего главу администрации Евпатории Андрея Филонова к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы.

Суд признал Филонова виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий по двум эпизодам. Суд вынес приговор отдельно по каждому эпизоду – по три года лишения свободы с запретом занимать должности в органах власти сроком на один год.

Окончательный вердикт – три года и восемь месяцев лишения свободы. Осужденный будет отбывать наказание в колонии-поселении. Также Филонову запрещено занимать должности в органах власти сроком на один год и шесть месяцев.

Андрей Филонов был задержан сотрудниками УФСБ России по РК и Севастополю 3 апреля 2019 года по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По данным следствия, Филонов виновен в нецелевом использовании земельных участков, в связи с чем местному бюджету был нанесен ущерб более чем на 35 млн рублей. Затем было возбуждено еще одно дело по такой же статье, по которому ущерб составил 43,9 млн рублей.

Обвинение раскрыло подробности второго уголовного дела. По версии следствия, в начале 2018 года Андрей Филонов как должностное лицо, «явно выходя за пределы собственных полномочий», дал согласие МУП «КурортТоргСервис» на создание общества с ограниченной ответственностью «Лукошко». После, на безвозмездной основе ООО получило имущество, необходимое для ведения деятельности, указанной в уставных документах, то есть розничной торговли. Речь идет о десяти объектах, которые, как считает сторона обвинения, были переданы из «корыстной и личной заинтересованности».

Сам Филонов еще в 2015 году сообщал об открытии сети «Лукошко», в которой, как планировалось, социально значимые продукты будут продаваться по ценам ниже рыночных на 20-30%. Однако, уже через два месяца после запуска сети цены выросли до средних по городу.

Все время следствия Андрей Филонов провел в СИЗО (с 3 апреля 2019 года), хотя его адвокаты просили суд изменить меру пресечения на домашний арест, ссылаясь на показатели здоровья.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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